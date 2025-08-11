Susto en un camping de El Vendrell por un incendio que ha quemado 18 parcelas y ha obligado a evacuar a 1.700 campistas

Los Bomberos han dado por extinguidos los dos incendios en el cámping Vendrell Platja que esta madrugada han obligado a evacuar a unas 1.700 personas y que no ha provocado ninguna víctima. En total han ardido 18 parcelas y han quedado afectadas caravanas, autocaravanas, tiendas de campaña y material diverso, apuntan fuentes de Bombers a este diario. También ha muerto un perro. El aviso del primer foco se ha recibido a las 03.17 horas y, cuando han llegado los Bomberos, estaban ardiendo varias caravanas con un gran potencial de peligro. Se da la circunstancia de que, cuando ya se había declarado ese fuego, en otro punto del recinto se originó un segundo foco. "Hemos salido como hemos podido", ha explicado un campista.

Este lunes el cámping se encontraba al 95% de su ocupación. El primero incendio ha quemado unos 12 vehículos ubicados en 16 parcelas, mientras que el segundo ha afectado a dos caravanas y un coche situados en otras dos parcelas. El cuerpo de bomberos está investigando las causas de los dos fuegos. Los primeros indicios apuntan como principal hipótesis a un fallo eléctrico en una autocaravana.

Sin víctimas graves

A la llegada de los Bombers al lugar de los hechos, las llamas quemaban con un gran potencial. La extinción del incendio se ha llevado a cabo en paralelo a la búsqueda de posibles víctimas, que al final se han descartado.

Pese a que no constan heridos por el incendio, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a dos personas en estado leve: uno por inhalación de humo y otro debido a una crisis de ansiedad. Los Bombers han dado por extinguidos los dos incendios poco después de las nueve de la mañana.

En declaraciones a ACN, algunos campistas han cuestionado el sistema de evacuación. Sergio Gómez lo ha calificado de "despropósito". "Salimos como pudimos, no hubo un aviso por parte del personal del cámping, nos despertamos con las sirenas del camión de Bomberos", ha afirmado el campista, quien ha añadido que no había salidas señalizadas y que han sido los propios usuarios quienes han despertado a los huéspedes que seguían en sus bungalows, en algunos casos extranjeros que no estaban al caso de lo que sucedía. "Era un fuego muy grande, salía por encima de los árboles", ha explicado Gloria López, otra veraneante que asegura que en la zona del fuego "no había boca de incendios, ni mangueras ni extintores".

Recuperar la normalidad

A raíz de los hechos, el alcalde de El Vendrell, Kenneth Martínez, ha agradecido la rápida intervención de los servicios de emergencia y ha señalado que, una vez extinguido, "la preocupación es atender a las personas afectadas por la pérdida de bienes materiales y de documentación" por si necesitan ayuda para volver a sus residencias o realojarlos en otros alojamientos turísticos.

Según ha explicado el responsable del cámping, Ramon Orriols, el recinto ha recuperado una "relativa normalidad" y están trabajando para atender a los clientes afectados. La evacuación de los campistas, que han permanecido fuera del recinto durante más de dos horas, se ha realizado con rapidez.

