Incendios forestales
Oleada de incendios en Extremadura, que pide la intervención de la UME: activan el nivel 1 en Jarilla y Trujillo
Ambos fuegos se han registrado en la tarde de este martes y actúan medios terrestres y aéreos
El de Navalmoralejo, que se extendió ayer hasta la provincia cacereña, está perimetrado al 90%
El fuego se extiende por varios puntos del país este martes con más de una veintena de incendios forestales y Extremadura, que todavía se está recuperando del fuego de Las Hurdes que calcinó más de 2.500 hectáreas hace dos semanas, está entre las comunidades afectadas.
Dos incendios en una hora
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado, a las 19.15 horas de este martes, el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal localizado en Jarilla, en la provincia cacereña. En estos momentos intervienen en la zona cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos del Miteco, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
Tan solo 45 minutos después, ha activado el nivel 1 de peligrosidad en otro incendio en Trujillo. Intervienen dos unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, un equipo de maquinaria pesada y dos agentes del Medio Natural.
Piden la intervención de la UME
Debido a la simultaneidad de incendios en la región, el Infoex eleva el nivel de operatividad 2 y solicita a la Junta que declare la situación operativa 2 de INFOCAEX y que intervenga la Unidad Militar de Emergencia (UME).
El de Villar del Pedroso, perimetrado al 90%
Cabe recordar que el incendio que se extendió ayer por la tarde desde Toledo hasta la localidad cacereña de Villar del Pedroso, de nivel 2 de peligrosidad, se encuentra perimetrado en un 90%. Ha calcinado alrededor de 2.450 hectáreas en la región. Durante la noche del lunes al martes, los vecinos de Villar del Pedroso han sido confinados en sus casas, pero unos 8 residentes de la zona Este del propio municipio también han tenido que ser evacuados a la casa de cultura, junto con la población de Navalmoralejo, debido a que las llamas han llegado a alcanzar los exteriores de sus casas, con daños en jardines y otros espacios.
- Las dos futuras avenidas que cambiarán para siempre el tráfico de Zaragoza
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- El nombre de niña con 'z' que está enamorando a cada vez más familias en Aragón
- El deportivo linaje del nuevo fichaje del Real Zaragoza: El éxito de los Rodríguez
- El Zaragoza acelera el fichaje del quinto portero en tres temporadas ante la probable salida de Poussin y descarta a Ochoa
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”