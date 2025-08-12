De qué color debes comprarte el paraguas para protegerte mejor del sol en plena ola de calor

En medio de una implacable ola de calor que azota a todas las ciudades de España, alcanzando en la capital aragonesa hasta los 42º, los paraguas son el mejor aliado de muchas personas para salir a la calle y protegerse del calor. Sin embargo, no todos ofrecen la misma protección, el color que elijas puede marcar la diferencia entre una sombra refrescante o un caluroso espejismo.

Las sombrillas que conocemos están diseñadas específicamente para días soleados, de playa, pero lo que mucha gente no sabe es que algunos paraguas comparten un diseño similar a estas sombrillas tradicionales, por ello, mucha gente los usa como protección del sol y para evitar los peligros de los rayos ultravioleta (UV).

Es importante protegerse de los rayos UV, ya que, si estás mucho tiempo expuesto a ellos puede aumentar el riesgo a tener cáncer de piel. Además, otras de las consecuencias sin la aparición de arrugas en el rostro o manchas. Por ello, para complementar el protector solar, que es importantísimo usarlo, está el método de los paraguas, para terminar de salir a la calle bien protegidos.

Colores que hay que elegir para protegerse bien

Los paraguas negros, destacan, en especial por absorber y bloquean eficazmente los rayos UV, proporcionando así una fuerte protección solar. Aunque no son los perfectos, ya que, absorben más el calor, lo que provoca que la sombra que nos proporcionen este tipo de paraguas pueda sentirse más cálida con las altas temperaturas. Lo bueno de llevar un paraguas negro es que nunca pasara de moda, es un color clásico y moderno, resistentes a las manchas y combinable con cualquiera de tus prendas.

Los paraguas azules, también protegen muy bien de los rayos ultravioleta, y en comparación con el anterior, la sombra que hacen no acumula tanto calor, ya que son varios tonos por debajo. Dan impresión de ser refrescantes, por ello, son la opción ideal para espacios exteriores confortables. Son bastante populares entre la gente, porque el color azul sigue siendo uno de los favoritos para la sociedad. En especial, si quieres adquirir un paraguas azul para este verano, deberías hacerlo de color azul oscuro, ya que ofrecen mayor protección del sol.

Los paraguas grises, pero especialmente que sean oscuros, más tirando hacia el color del carbón pero sin llegar a ser negro. Estos tienen un eficaz bloqueo de la luz solar y una buena protección de los rayos ultravioleta. Suelen ser diseños clásicos y elegantes, como los paraguas negros, perfectos para exteriores, equilibrando estética y funcionalidad.

Los paraguas rojos, ofrecer protección contra los rayos ultravioleta de manera más moderada que todos los anteriores. Es un color vibrante que aportan vivacidad a los espacios exteriores. Crea un ambiente cálido y enérgico. Es una opción, elegante y funcional a la vez que arriesgada.