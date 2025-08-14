Esta es la insólita y criticada multa que te pueden poner en un peaje: 200 euros y seis puntos del carnet

Todos sabemos que usar el móvil al volante es un peligro, tanto para nosotros como para los otros conductores. La legislación española considera que usar el móvil mientras se conduce, incluso con el vehículo detenido, implica un riesgo para la seguridad vial. Las distracciones más habituales que puedes sufrir teniendo el teléfono móvil cerca es que te den ganas de contestar un mensaje o hablar por teléfono.

Cuando tenemos el coche detenido, pero el móvil en la mano, también tenemos distracciones de las que no se llega a hablar tanto, una de ellas es que nos desconecta del entorno, lo que implica un riesgo si estamos en un semáforo, en un atasco o aparcados en un estacionamiento. Además, los móviles retrasan nuestro tiempo de reacción, haciendo que no veas el cambio del semáforo a tiempo por ejemplo. Por ello, es importante saber que incluso con el vehículo detenido, la policía puede multarte por hacer uso del teléfono.

Por qué me pueden multar con 200 euros en un peaje

Ahora es más común de lo que parece pagar con el teléfono móvil en multitud de sitios. La posibilidad de llevar la tarjeta en nuestro propio teléfono nos facilita el tener que sacarla del monedero para pagar, sin embargo, hay en un sitio donde no se puede pagar con el teléfono móvil, en los peajes. Ya que se considera como uso del móvil al volante, aunque el vehículo este detenido, la ley considera que estás manipulando el móvil en ese momento lo que está terminantemente prohibido.

A raíz de la reforma de la ley de Tráfico en vigor desde marzo de 2022: "Se prohíbe el uso del teléfono móvil sujetándolo con la mano durante la conducción, incluso si el vehículo está detenido en un semáforo o en un atasco." Esta acción podría acarearte 200 euros de multa y 6 puntos del carnet de conducir. Y aunque parece algo exagerado, la ley no hace excepciones para usos "puntuales". La clave de esta penalización es tener el móvil en la mano, que se penaliza porque implica un riesgo y disminuye tu capacidad de atención y reacción.

Si quieres pagar a través del móvil puedes hacerlo en una vía de descanso, mientras el motor este apagado y el coche fuera de la carretera. O en todo caso a través del sistema automático (como el VIA-T) o usando el móvil en un soporte homologado sin manipulación manual.