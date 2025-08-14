Los termómetros vuelven a escalar en la decimosegunda jornada de la ola de calor y sobrepasan los 42 grados en varias localidades

El calor sigue sin dar tregua en España. En la decimosegunda jornada consecutiva de temperaturas extremas que vive el país, los termómetros han vuelto a repuntar y han dejado valores muy por encima de los 42 grados en decenas de localidades españolas. En muchos casos, el calor extremo se ha extendido hacia las zonas más afectadas por los incendios que en estos momentos azotan varios puntos de la Península Ibérica, donde los efectivos desplegados sobre el terreno han tenido que luchar contra las llamas a más de 40 grados y con rachas de viento que, en algunos casos, hasta han sobrepasado los 50 km/h. Los pronósticos apuntan a que a partir de mañana estas cifras irán a más y que de cara al fin de semana podrían volver a tocar techo.

La cifra más alta registrada a lo largo de este jueves se han dado en Extremadura, donde Badajoz ha registrado 43,3 grados y Mérida 42,2. También destacan los valores registrados en Andalucía, donde Sevilla ha llegado a los 42,4 grados, Andújar a los 42 y Montoro a los 41,8. En Catalunya, la máxima de la jornada ha vuelto a recaer en el municipio de Vinebre, donde se han rozado los 40 grados. En Barcelona se han registrado valores de hasta 36,5 grados, uno de los más altos de lo que llevamos de verano en el conjunto de la ciudad.

El calor que más preocupa ahora mismo es el que se superpone a las zonas afectadas por los incendios y que, según explican los especialistas, están complicando las labores de extinción de las llamas. Tanto en Ourense como en Cáceres, por ejemplo, donde se están viviendo uno de los incendios más importantes del verano, los termómetros no han bajado de los 40 grados en ningún momento de la jornada. En Zamora se han rondado los 38 grados y en León los 35, unas temperaturas consideradas extremas incluso para la época y la región. En varios de estos puntos, además, durante el día se han registrado rachas de viento de más de 20 km/h.

El calor sigue avanzando

Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a que las temperaturas seguirán subiendo en las próximas horas y dejarán valores "excepcionales" incluso en puntos del norte peninsular como Asturias y el País Vasco, donde se han activado avisos de nivel rojo por altas temperaturas ante la perspectiva de que se podrían superar los 40 grados. En prácticamente todas las provincias españolas hay activos avisos por calor entre este jueves y el fin de semana ante máximas que volverán a situarse por encima de los 40 grados en multitud de regiones.

