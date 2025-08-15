Ola de calor
Muere un hombre de 43 años tras pasar tres días en la UCI por un golpe de calor en Alicante
El afectado fue encontrado de madrugada en una plaza de la localidad de Novelda y presentaba una temperatura superior a los 42 grados
Sara Rodríguez
El ciudadano islandés de 43 años, que sufría en la madrugada del martes un grave golpe de calor en la localidad alicantina de Novelda, falleció este jueves en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Elda, donde permanecía ingresado en estado crítico, según ha podido saber el diario Información.
El hombre fue encontrado el martes alrededor de la 1:00 de la madrugada en la plaza de Santa María Magdalena por un equipo del SAMU, que comprobó que presentaba una temperatura corporal superior a los 42 grados. Los sanitarios lograron estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia al centro hospitalario, donde ingresó con pronóstico grave.
A pesar de los esfuerzos médicos, el paciente no ha podido superar el fallo multiorgánico derivado del episodio de calor extremo. En el lugar de los hechos también intervinieron efectivos de la Policía Local de Novelda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una de las empresas investigadas por el brote de salmonelosis de Barbastro reconoce su error: 'Estamos destrozados
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- Del Aneto al Posets Maladeta: los montañeros cambian de ruta
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- Iván Azón se marcha al Ipswich Town de la Segunda División inglesa: Cómo afecta al Real Zaragoza
- No había pasado en 40 años', este barrio de Zaragoza estalla contra el ayuntamiento por 'maltratar las fiestas populares
- El mercado se enrevesa para Txema Indias y el Real Zaragoza: 'Tranquilo no estoy. Si quieres cosas interesantes hay que correr riesgos
- Un fondo británico afronta la máxima sanción por la plantación ilegal de almendros en Pina de Ebro