Última hora de los incendios en España | Los fuegos se complican en Ourense, Zamora y Cáceres y ya dejan tres muertos y más de 115.000 hectáreas quemadas

Controlado el incendio forestal declarado en el municipio de Mijas

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un fuego declarado el jueves en la zona de Los Ortejones de Mijas. El fuego se declaró sobre las 15,45 horas, según Infoca, en una zona de monte bajo y seco. Hasta el lugar se desplazaron en un primer momento un helicóptero pesado y otro ligero, una autobomba, dos Bricas, dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente. Posteriormente, se ampliaron los medios y se sumaron al contingente desplegado un helicóptero semipesado, dos grupos de bomberos forestales y técnico de operaciones. También colaboraron bomberos de Mijas y Marbella. La Guardia Civil cortó la carretera de La Cala a Entrerríos, pero no había problemas para acceder a La Cala Golf. Sobre las 18.15 horas, el incendio se dio por estabilizado, ya que no estaba controlado pero no presentaba frentes activos que hicieran avanzar las llamas libremente por lo que los medios desplegados se esforzaron aún más para su control, algo que se consiguió a las 21.20 horas, según anunció Infoca. Desde entonces 3 autobombas, 6 grupos de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones y 1 agente de medio ambiente trabajan para su completa extinción.