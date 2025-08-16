Froilán y Miri Pérez, la pareja más unexpected del verano: todas las claves

Dos meses después de confirmarse la ruptura con Belén Perea, Froilán parece haber recuperado de nuevo la ilusión en el amor. Con motivo de las vacaciones de verano, ha viajado a Ibiza donde ha sido pillado en actitud muy cariñosa con una chica... Que conocemos muy bien. Ya que se trata de Miri Pérez-Cabrero. Ya sabes, exconcursante de 'Masterchef', 'Supervivientes' y amiga de Anita Matamoros.

¿Quién es Miri Pérez?

Si aún no has caído en quién es, te refrescamos la memoria. En el año 2024 Miri fue una de las concursantes más polémicas de 'Supervivientes', donde llegó a concursar hasta una semana antes de la final y no pasó para nada desapercibida. Sin embargo, antes de adentrarse en su aventura en los Cayos Cochinos, la catalana participó en la quinta edición de 'Masterchef', ganando gran relevancia mediática.

Ahora, es actriz y se dedica a las redes sociales, donde cuenta con más de 400 mil seguidores y comparte con ellos su gran habilidad en la cocina, enseñando las numerosas recetas que lleva a cabo en su rutina. Además, en los últimos meses se ha hecho viral tras compartir su mudanza a la que es su nueva casa en Madrid, ¡y es muy peculiar! De hecho, ella respondía con sarcasmo al referirse a su 'palomar'...

Las fotografías de ¿la confirmación?

Ha sido la revista Semana la que en su portada de esta semana confirmaba el inicio del que sería uno de los romances más inesperados del año.

En las imágenes ofrecidas por la citada revista, se puede ver a Froilán muy cariñoso con la exsuperviviente, con la que comparte momentos de complicidad y termina fundiéndose en un cariñoso abrazo que demostraría que su relación va mucho más allá que una simple amistad. Al menos, amistad profunda hay, quién sabe si después de eso cada cual se fue a su casa.

Esta posible relación ha despertado la ilusión por tener la pareja más unexpected de este verano, y con la que algunos de los colaboradores de 'TardeAR ya comenzaban a fantasear: "Sería genial que Miri concursase en 'SV All Stars' y fuera Froilán a defenderla en el plató", bromeaba Belén Rodríguez.

Sin embargo, y a pesar de las imágenes que salen a la luz esta semana, no todos están de acuerdo en que estas puedan responder a lo que sería un comentadísimo noviazgo.

"Ellos son amigos desde hace mucho y yo sé que Froilán es el típico chico que se lleva bien con todo el mundo y en especial con las chicas. Si hubiera habido besos entre ellos seguro que habría sido portada", comentaba Gloria Camila

¿Confirmarán su relación próximamente o son simplemente amigos disfrutando de unas relajadas vacaciones? Déjanos soñar y creer en el amor...