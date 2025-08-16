Cuatro pueblos evacuados por el incendio de Cipérez, el más grave de los 3 de Salamanca

El incendio de Cipérez ha obligado a evacuar a dos pueblos de Ledesma y dos de Vitigudino por su amenaza a los cascos urbanos, un fuego que ahora es el más grave de los tres grandes que siguen en niveles 2 y 1 en la provincia de Salamanca.

Con estos nuevos desalojos, la cifra total en la provincia está alrededor de las 2.000 personas, con 1.500 sólo del municipio de El Payo, que sigue "incomunicado, sin que nadie pueda entrar", a pesar de su mejor evolución, ha explicado a EFE su alcalde, Agapito Pascual Silva.

"Ya está empezando a subir la temperatura y temen que se avive en algún momento", ha indicado el regidor, un temor que comparten en los pueblos ya que es lo que ocurrió con el fuego de La Alberca, que el martes estaba sin ningún peligro y el jueves ya se reactivó a nivel 2. Ahora mismo está en nivel 1.

Los últimos desalojos han sido por el incendio de Cipérez en Gejo de los Reyes y Villaseco de los Reyes, que suman unos 300 habitantes habituales aunque estos días festivos de agosto los pueblos multiplican su población, como es el caso de El Payo, donde normalmente viven 300 personas y ahora hay 1.500.

Los vecinos de estos dos pueblos han sido trasladados a la cabecera de la comarca, a Ledesma, que ha habilitado el pabellón y el albergue para ellos, según ha informado la Guardia Civil en su cuenta oficial de Instagram.

En este incendio se han registrado los únicos dos heridos en los graves fuegos de la provincia hasta ahora: un hombre de 61 años que se quemó ayer los brazos en la carretera de Vitigudino y un bombero que se encontraba mal en Cipérez, ambos en condición leve.

También ha obligado a evacuar a unas 40 personas de la comarca de Vitigudino, en Cerezal de Puertas y El Groo, y a cortar varias carreteras, la última la DSA543, por haber saltado las llamas la SA302.

Los vecinos de El Payo, por su parte, siguen en pabellones en Robleda y Fuenteginaldo, y los usuarios de su residencia de mayores en una residencia de la Diputación en Ciudad Rodrigo.