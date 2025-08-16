El tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia sigue suspendido
Diez carreteras permanecen cortadas también a causa de los incendios forestales, dos de ellas nacionales
El gestor ferroviario Adif ha anunciado este viernes por la noche que la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida, "al menos, durante la primera mitad del sábado" a causa de los incendios que afectan a la comunidad gallega.
"La evolución de los incendios en Ourense pone en riesgo la operativa ferroviaria, con fuego cercano a vías y túneles, según el 112 de Galicia", ha explicado Adif en un mensaje en X.
Tanto Renfe como Adif ya anunciaron en la tarde del jueves que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguiría interrumpido hasta nuevo aviso por la negativa evolución de los incendios forestales.
En su comunicado conjunto, Renfe y Adif supeditaban una eventual reanudación del servicio al permiso de las autoridades competentes.
"Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en las provincias de Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías", señalaba el comunicado del jueves.
Carreteras cortadas
Además, diez carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas al término de esta madrugada a causa de los incendios forestales, según el cuadro de mandos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).
Todas las vías cortadas en estos momentos se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura.
Las carretera nacional N-630 está interrumpida al tráfico en dos puntos a su paso por la provincia de Cáceres: en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia, y en sentido decreciente de la kilometración a la altura del Casar de Cáceres.
La segunda carretera nacional cortada es la N-621, en ambos sentidos entre Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, en la provincia de León.
El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de las provincias de Cáceres, Zamora, Segovia, Salamanca y Ávila-Segovia.
- Una de las empresas investigadas por el brote de salmonelosis de Barbastro reconoce su error: 'Estamos destrozados
- Un joven que ha conseguido comprar una vivienda en Zaragoza: 'Visité 27 pisos e hice más de 60 llamadas
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- Del Aneto al Posets Maladeta: los montañeros cambian de ruta
- Iván Azón se marcha al Ipswich Town de la Segunda División inglesa: Cómo afecta al Real Zaragoza
- No había pasado en 40 años', este barrio de Zaragoza estalla contra el ayuntamiento por 'maltratar las fiestas populares
- El mercado se enrevesa para Txema Indias y el Real Zaragoza: 'Tranquilo no estoy. Si quieres cosas interesantes hay que correr riesgos
- Un fondo británico afronta la máxima sanción por la plantación ilegal de almendros en Pina de Ebro