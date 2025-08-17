El bonito nombre de niña que es exclusivo de Aragón: solo lo tienen 43 personas

Los nombres aragoneses se han puesto de moda y llevan camino de asentarse en la población de Zaragoza, Huesca y Teruel. Estos nombres han sido una minoría durante muchas décadas y solo algunas familias del Pirineo decidían homenajear a picos, santos e ibones llamando a sus hijos como ellos.

Esta tendencia triunfó a velocidad de crucero traspasando la frontera provincial oscense para comenzar a escucharse por primera vez en escuelas zaragozanas y turolenses. Tal fue el éxito de nombres como Lorién, Malena, Jara o Acher que incluso ya los eligen padres de toda España.

Por lo tanto, los nombres aragoneses se pondrán con el paso del tiempo, y estadísticamente hablando, a la altura de los vascos, catalanes o gallegos. Cabe recordar que España es el único país del mundo en el que puedes saber la procedencia de una persona solamente con saber su nombre.

Imagen de archivo de Ordesa / PIXABAY

Otra tendencia que se ha puesto muy de moda en los últimos años es elegir apellidos como nombres. Uno de los apellidos más comunes en toda España con más de 60.000 personas es también un exclusivo nombre de niña que solo se puede oir en Aragón.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay únicamente 43 personas en nuestro país que se llamen Salas y todas viven en la provincia de Huesca. Se trata de un nombre que se puso de moda hace un par de décadas ya que la media de edad de Salas en España tiene 24,4 años.

Significado y origen

Muchas personas se pueden preguntar de donde proviene el nombre, y apellido, Salas. Según recoge Alberto Montaner en su libro, Ciento cincuenta apellidos aragoneses se trata de un término toponímico que indica vinculación de vecindad o residencia, correspondiente al plural de sala, derivado del latín tardío sala y este de una voz germánica sal, vivienda de una sola habitación. Al igual que en otros casos semejantes como Casas, Castillo, Murillo o Palacios, Salas se puede tomar como nombre común o propio.

En cuanto al topónimo, en Aragón existen las localidades oscenses de Salas Altas y Salas Bajas. Respecto del posible origen de los Salas aragoneses, pueden citarse también las localidades burgalesas de Salas de Bureba y de los Infantes. Hay otras variantes de este apellido como Sala, Lasala o incluso en la zona más oriental y catalana Sales.

Ermita de Nuestra Señora de Salas en Huesca / AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Por otro lado, el nombre de Salas podría tener origen en la Virgen de Salas, una preciosa ermita situada a pocos kilómetros de Huesca capital. Tal como recuerda la web de Patrimonio Cultural de Aragón, la Ermita de Santa María de Salas fue levantada como santuario mariano en el sureste de la ciudad de Huesca, en el término de Almériz. Es un santuario de grandes dimensiones que data de principios del siglo XIII. Su fundación se debió al mecenazgo de Doña Sancha, esposa de Alfonso II, y pronto se convirtió en un importante foco de peregrinación.