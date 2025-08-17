En Directo
Minuto a minuto
Última hora de los incendios en España | El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura
Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de fotos en media España
Pedro Sánchez visita este domingo las zonas de los incendios de Ourense y León
A. Romero | S.Vázquez
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
Castilla y León amanece con 27 incendios activos, con 10 de ellos aún el nivel 2
Castilla y León comienza este domingo con hasta 27 incendios forestales activos, con diez de ellos en el nivel máximo de gravedad -nivel 2-, otros diez en nivel 1 y otros siete activos en diversos puntos de la Comunidad. La peor situación se concentra en el oeste de la comunidad autónoma, donde miles de personas han tenido que dejar sus hogares por la cercanía de las llamas y el intenso humo que provocan.
El rey visita el cuartel general de la UME para conocer su despliegue en los incendios
El rey visitará este domingo, en Torrejón de Ardoz (Madrid), el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para recibir la última información sobre el despliegue de sus efectivos en las tareas de extinción de los incendios, según ha informado Zarzuela. En su visita al Cuartel General de la UME, situado en la base aérea de Torrejón, y que tendrá lugar a primera hora de la tarde, el rey estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Un total de 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) luchan contra en fuego, en el ataque directo de las llamas, en los incendios de mayor gravedad. A ellos se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados.
Extinguido el incendio forestal declarado este sábado en Xàtiva (Valencia)
El incendio declarado la tarde del sábado en Xàtiva (Valencia) ha sido dado por extinguido por los bomberos a las tres de la madrugada de este domingo, según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat. El incendio, que se declaró sobre las 17:40 horas en dos focos y según fuentes municipales obligó a efectuar algún desalojo puntual, fue controlado a las 21:31 horas tras quedar sin llama y retirarse del lugar los ocho medios aéreos que participaron en los trabajos de extinción.
Permanecen cortadas 13 carreteras por los incendios, dos de ellas nacionales
Trece carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas en la mañana de este domingo a causa de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Las dos carreteras nacionales afectadas son en Castilla-León la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria); y en Galicia la N-525, entre Guimarei y As Estibadas (Ourense).
Pedro Sánchez visita hoy las zonas afectadas por los incendios de Ourense y León
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación. La próxima semana está previsto que el presidente visite otras zonas afectadas por los incendios, según informaron fuentes del Ejecutivo. Sánchez visitará este domingo el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El incendio de Jarilla (Cáceres) está "totalmente descontrolado" y en el 70% de él no se puede actuar
El incendio que se inició hace cinco días en Jarilla, al norte de la provincia de Cáceres, que estuvo a punto de ser estabilizado pero volvió a reactivarse por el viento, está en estos momentos "totalmente descontrolado" y sin que se pueda actuar en el 70% de su extensión por la falta de accesibilidad y las condiciones que presenta. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha hecho estas declaraciones al terminar la reunión del cecopi, a la que ha asistido la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el Puesto de Mando Avanzado situado en la localidad de La Granja.
Continúan cortadas 13 carreteras, dos de ellas nacionales
Trece carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas este sábado por la noche a causa de los incendios forestales que afectan sobre todo a las provincias de Ourense, León, Zamora y Cáceres, han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Sobre las 23:00 horas las dos carreteras nacionales afectadas son en Castilla-León la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria); y en Andalucía la N-432, entre Villanueva del Rey y Belmez (Córdoba).
La N-120 a su paso por Ourense ha sido reabierta al tráfico después de haber sido cerrada esta tarde entre O Barco de Valdeorras y A Rúa por un incendio en la zona.
En Ourense este sábado los incendios han obligado a cortar las carreteras N-525 en ambos sentidos en Monterrei y la OU-1018 de Rebordondo a Cualedro.
El resto de las vías afectadas son secundarias de Ourense, Lugo León, Asturias, Segovia, Zamora y Cáceres, según Tráfico, que ha pedido a los conductores que eviten circular por las zonas de los incendios y sus entornos.
Más de 48.000 hectáreas quemadas y hasta 14 incendios activos en Galicia
Los incendios que combaten en estos momentos los servicios de extinción en Galicia han calcinado más 48.000 hectáreas, la mayoría en la provincia de Ourense, la más castigada por el momento, aunque el fuego avanza y se han decretado nuevos fuegos en O Saviñao-Chave y Cervantes-Vilarello, en la provincia de Lugo. Actualmente hay activos hasta once incendios en la provincia de Ourense, que sigue en situación 2 de emergencia, además de otros dos en Lugo y uno en Pontevedra. Según la actualización facilitada por la Consellería de Medio Rural, se han decretado dos nuevos fuegos: en el municipio lucense de Saviñao, en la parroquia de Chave, que ha quemado 20 hectáreas; y en el ayuntamiento de Cervantes, en la parroquia de Vilarello, que ha calcinado más de 50 hectáreas.
Se retiran los medios aéreos del incendio de Xàtiva (Valencia), que está sin llamas
El incendio declarado en la tarde de este sábado en Xàtiva (Valencia) está sin llama y se han retirado todos los medios aéreos que han participado en los trabajos de extinción, según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat. En el lugar trabajan en estos momentos tres brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia, tres autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. El incendio se ha declarado sobre las 17:40 horas y Emergencias ha activado la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) ya que puede derivar en uno o varios focos que afecten gravemente a bienes forestales o, de manera leve, a la población y a bienes de naturaleza no forestal.
Realojados los vecinos de Urraca Miguel y abierta la CL-500 tras mejora del fuego de Ávila
La mejora de la situación en el incendio que el viernes se declaró en El Herradón de Pinares y que posteriormente se extendió hacia Ávila, arrasando 3.000 hectáreas, ha permitido autorizar el realojo de los vecinos de Urraca Miguel, uno de los barrios anexionados a la capital, así como la reapertura de la CL-500, conocida como 'carretera de El Espinar'. Esta medidas han sido dadas a conocer, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, por el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, y el jefe de jornada de este fuego, Pablo José Montejo, que han dado a conocer la decisión de rebajar de 2 a 1 el Índice de Gravedad Potencial (IGR-1).
