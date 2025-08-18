Alemania enviará 60 bomberos y 20 vehículos y Eslovaquia un helicóptero para luchar contra el fuego en Extremadura

Además de medios propios, la Junta había solicitado al Gobierno de España la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que ayer domingo ya respondió a la solicitud extremeña. De momento, según avanzó primero el consejero de Presidencia, Abel Bautista y confirmó posteriormente la Delegación del Gobierno, está prevista la llegada de medios de Alemania y Eslovaquia.

Desde el país alemán se han puesto a disposición de la comunidad distintos recursos forestales que fueron analizados ayer por los técnicos del Infoex y se ha confirmado ya el envío de 60 bomberos forestales y más de 20 vehículos que se desplegarán en el incendio de Jarilla.

Además, Eslovaquia enviará un helicóptero BlackHawk bombardero de Eslovaquia este lunes, que aterrizará en la base de la BRIF de Pinofranqueado y se sumará a las labores de extinción del fuego en Jarilla previsiblemente ya el martes, según Bautista.

Los recursos europeos, no obstante, son inferiores a los solicitados por la Junta. A través de este mecanismo europeo, la Junta de Extremadura había pedido 100 vehículos autobomba con una dotación mínima de 4 bomberos por vehículo, 10 helicópteros antiincendios ligeros con tripulación y otros 10 aviones anfibios contra incendios. Además, se ha solicitado al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) nacional 200 bomberos forestales con formación en tendidos de manguera, 50 autobombas forestales, 5 aviones anfibios, 5 helicópteros medios o semi pesados bombarderos, 5 helicópteros ligeros de transporte y extinción y 5 equipos de maquinaria pesada.

Pero de momento, el Gobierno central, además de los medios ya desplegados en la zona (200 servicios Guardia Civil, 220 efectivos de la UME, 60 de las BRIF y medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica), ha enviado 20 patrullas del Ejército de Tierra de la Brigada Extremadura XI de Bótoa y cuatro o cinco máquinas pesadas de la Armada, con base en Rota (Cádiz), recursos que la Junta agradece pero que "no son suficientes ni se corresponden con lo solicitado", según ha señalado el consejero de Presidencia.

Rifirrafe político

La petición de medios está siendo un punto de conflicto político entre la Junta y el gobierno central, a pesar de que las dos partes apelan a la unidad institucional y a la colaboración para dejar a un lado la batalla política y centrarse en la batalla del fuego.