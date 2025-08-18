Incendios forestales
Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en León
El vehículo sufrió un accidente en el municipio de Espinoso de Compludo, cerca de Ponferrada, durante las labores de extinción del incendio de Yeres
Se trata del tercer fallecido por los focos activos en la provincia, y el cuarto en toda España desde el inicio de la oleada de incendios
EFE
Valladolid
Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido en el vuelco de una autobomba en Espinoso de Compludo (León) en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada, según han informado a EFE fuentes del operativo contra incendios.
El accidente ha ocurrido poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba ha caído por un terraplén.
El bombero muerto es el conductor de la autobomba.
Es la tercera persona que muere en los incendios declarados en la provincia de León.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pueblo más frío de España en agosto está en Aragón: temperaturas de 20º y cerca de uno de los parques naturales más increíbles de nuestro país
- El 79% de las viviendas de Aragón quedarán fuera del mercado en menos de una década por su baja eficiencia energética
- Lambán será despedido en un acto civil en su localidad natal, Ejea de los Caballeros
- El pueblo medieval más bonito de Teruel es un auténtico desconocido: castillo, 141 habitantes y el mejor restaurante de la provincia
- La impresionante ruta circular entre ríos y embalses por uno de los lugares más bonitos del Pirineo
- Último adiós a Javier Lambán en Ejea
- Poca oferta y precios desorbitados: alquilar un piso en el anillo de Zaragoza ya cuesta casi lo mismo que en la capital
- Los versos de Serrat despiden a Lambán en un pequeño e íntimo acto en Ejea de los Caballeros