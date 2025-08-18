En Directo

Última hora de los incendios en España | Muere un bombero y otro resulta herido al volcar una autobomba en León

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España

El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura

Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática

Los vecinos luchan contra el incendio de Carballeda de Avia, en Ourense.

Los vecinos luchan contra el incendio de Carballeda de Avia, en Ourense. / Brais Lorenzo / EFE

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

