Fuego
Detenido un menor de 17 años como presunto autor de ocho incendios forestales en Santiago
La Fiscalía ha decretado su internamiento en un centro de reclusión
Arturo Reboyras
Un menor de 17 años y vecino de Santiago ha sido detenido en un operativo conjunto del Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local como el principal sospechoso de al menos ocho incendios forestales que se han producido en la primera quincena de agosto en la zona de A Rocha Nova y Vidán, en la capital gallega.
Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO de fuentes policiales, testigos presenciales han identificado a un joven al que pudieron ver con artefactos incendiarios tratando de prender fuego en masas forestales de esta zona.
Las investigaciones llevadas a cabo por los cuerpos policiales han permitido llegar hasta esta persona que fue detenida cuando portaba dos mecheros que supuestamente utilizaba para incendiar los bosques de las afueras de Santiago.
El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de A Coruña, que ya ha decretado su ingreso en un centro de internamiento de menores.
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- La vía de Zaragoza que rechazó los diez carriles y que se opone a los nuevos pisos de lujo
- Una histórica papelería de Zaragoza cierra después de más de tres décadas: 'He trabajado todos los días
- Se rompe a última hora la cesión de Iván Azón al Ipswich
- Aragón sale de la alerta roja plus con solo dos incendios que han quemado 22 hectáreas
- El bonito nombre de niña que es exclusivo de Aragón: solo lo tienen 43 personas
- Tres años de oposición y un sueño claro: 'No quería estar encerrado en una oficina, yo quería ser bombero
- Adiós a la ola de calor y vuelven las tormentas: ¿cuándo descargarán las fuertes lluvias en Zaragoza?