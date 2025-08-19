¿Tu hijo se pone enfermo en el colegio? El derecho que muchos padres desconocen

Imagina que estás en tu jornada laboral y recibes una llamada del colegio: tu hijo se ha puesto enfermo y necesita que lo recojas. Ante esta situación, muchos trabajadores se preguntan si pueden ausentarse del trabajo y si esas horas serán remuneradas. La respuesta es sí, gracias al permiso por fuerza mayor.

Este permiso, regulado en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, permite a los empleados ausentarse del trabajo por motivos familiares urgentes, como la enfermedad o accidente de un familiar que requiera su presencia inmediata. Además, estas ausencias son retribuidas hasta un máximo de cuatro días al año y pueden disfrutarse por horas, adaptándose a la duración real de la emergencia.

¿Cómo se aplica este permiso?

El permiso por fuerza mayor se caracteriza por su flexibilidad. Por ejemplo, si necesitas ausentarte tres horas para recoger a tu hijo y llevarlo al médico, solo se descontarán esas tres horas del total anual disponible. Esto permite a los trabajadores gestionar mejor su tiempo y responder a emergencias familiares sin comprometer su salario.

No se aplica a situaciones planificadas, como citas médicas programadas o intervenciones quirúrgicas conocidas con antelación.

¿Qué debes hacer si necesitas utilizar este permiso?

Comunica la situación a tu empleador: informa lo antes posible sobre la emergencia y tu necesidad de ausentarte. Justifica la ausencia: presenta la documentación necesaria que acredite la causa de la ausencia. Registra las horas utilizadas: lleva un control del tiempo empleado para no exceder el máximo anual permitido.

Recuerda que este permiso es un derecho laboral que busca facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, permitiendo a los trabajadores atender emergencias sin temor a perder ingresos.

El permiso por fuerza mayor es una herramienta valiosa para los trabajadores que enfrentan emergencias familiares. Conocer y ejercer este derecho no solo protege tus intereses laborales, sino que también garantiza que puedas estar presente cuando tu familia más te necesita.