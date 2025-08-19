La nueva señal que te avisará de un radar de semáforo: ignorarla te costará 200 euros y 4 puntos del carnet
La señal S-991C viene acompañada de importantes sanciones económicas
David Cruz
Las señales de tráfico en España se van actualizando a medida que nacen nuevas necesidades o el comportamiento de conductores sufre modificaciones. Han transcurrido más de 20 años desde la última actualización importante, y por ello la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado más de 110 modificaciones que entraron en vigor el pasado 1 de julio de 2025.
Entre todas las novedades, que son muchas, hay una que ha llamado mucho la atención, y no para bien: la nueva señal S-991C. ¡Te hablamos de ella!
¿Cuál es el significado de la nueva señal S-991C?
Se trata de una señal que corresponde a 'Control de semáforo en rojo' y su presencia indica que existe un sistema de vigilancia automatizado que sanciona a todos aquellos vehículos que se salten un semáforo en rojo o ámbar (fijo). Un control muy habitual en las ciudades que se basa en cámaras que toman imágenes del vehículo cuando comete la infracción.
La DGT recuerda que en caso de saltarte este semáforo en rojo, la sanción asciende a 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. ¡Casi nada!
¿Dónde se están colocando las cámaras de semáforo en rojo?
En estos momentos, España dispone de más de 560 radares-cámaras de semáforo que se encuentran repartidos por todo el país, muchos de ellos en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Estos se ubican a 25 metros antes de la línea de detención del semáforo y su funcionamiento es preciso.
Capturan dos imágenes: una antes de que el vehículo cruce la línea y otra cuando ya ha invadido la intersección. Si no coinciden entre ellas, la sanción no es válida.
De esta forma, si ves la nueva señal S-991C, respeta el color del semáforo y ve con mucho cuidado. Cualquier intento de saltarte la señal puede traducirse en multa y retirada de puntos.
