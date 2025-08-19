La nueva señal que te avisará de un radar de semáforo: ignorarla te costará 200 euros y 4 puntos del carnet

Las señales de tráfico en España se van actualizando a medida que nacen nuevas necesidades o el comportamiento de conductores sufre modificaciones. Han transcurrido más de 20 años desde la última actualización importante, y por ello la Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado más de 110 modificaciones que entraron en vigor el pasado 1 de julio de 2025.

Entre todas las novedades, que son muchas, hay una que ha llamado mucho la atención, y no para bien: la nueva señal S-991C. ¡Te hablamos de ella!

¿Cuál es el significado de la nueva señal S-991C?

Se trata de una señal que corresponde a 'Control de semáforo en rojo' y su presencia indica que existe un sistema de vigilancia automatizado que sanciona a todos aquellos vehículos que se salten un semáforo en rojo o ámbar (fijo). Un control muy habitual en las ciudades que se basa en cámaras que toman imágenes del vehículo cuando comete la infracción.

Señal S-991c / DGT

La DGT recuerda que en caso de saltarte este semáforo en rojo, la sanción asciende a 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. ¡Casi nada!

¿Dónde se están colocando las cámaras de semáforo en rojo?

En estos momentos, España dispone de más de 560 radares-cámaras de semáforo que se encuentran repartidos por todo el país, muchos de ellos en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Estos se ubican a 25 metros antes de la línea de detención del semáforo y su funcionamiento es preciso.

Capturan dos imágenes: una antes de que el vehículo cruce la línea y otra cuando ya ha invadido la intersección. Si no coinciden entre ellas, la sanción no es válida.

De esta forma, si ves la nueva señal S-991C, respeta el color del semáforo y ve con mucho cuidado. Cualquier intento de saltarte la señal puede traducirse en multa y retirada de puntos.