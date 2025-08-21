La nueva señal de la DGT que pondrá en alerta a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa modernizándose y adaptándose a los nuevos tiempos con un único fin: prevenir conductas de riesgo al volante y la siniestralidad en las carreteras españolas. A esos principios responden los últimos cambios impulsados y las campañas lanzadas para insistir en algunos de los vicios adquiridos por los conductores.

Por ejemplo, una de las últimas novedades ha sido la obligatoriedad de los cascos integrales o modulares en vías interurbanas para los motoristas, un colectivo especialmente vulnerable sobre el asfalto, además de guantes de protección homologados. También la DGT eliminó, en una de las medidas más polémicas e incomprendidas por los conductores, la posibilidad de incrementar en 20 km/h la velocidad máxima de las carreteras convencionales para adelantar.

También, aunque esto es uno de los principios fundamentales al volante, la Dirección General de Tráfico recordó que en vías interurbanas hay que circular por norma general por el carril de la derecha, abandonándolo solo para adelantar. Respecto a la tasa de alcohol, la institución pública la redujo a 0,20 gramos por litro de sangre.

Una novedad de la DGT

Más allá de la responsabilidad individual de los conductores, la DGT también se esfuerza por afinar las labores de vigilancia para cazar a infractores que pongan en peligro al resto.

En este sentido, además de la red de radares distribuidos por la geografía española -hay 3 en Zaragoza entre los 50 que más multan en España-, Tráfico también cuenta con helicópteros y, desde 2018, con cerca de 40 drones que vigilan el comportamiento de los conductores desde el aire. La base central está en Madrid, que cuenta con 15 de estas aeronaves para vigilar esta comunidad y Castilla La Mancha, así como otras secundarias en La Coruña, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga, Valencia, Cáceres, Palma de Mallorca, Las Palmas, Santander y Gijón.

Hasta el momento, los drones de la DGT se encargaban de detectar infracciones que no estaban relacionadas con la velocidad, como el uso del móvil al volante, detectar ocupantes sin cinturón de seguridad o maniobras prohibidas.

Esto podría cambiar. La propia DGT a través de su cuenta oficial en la red social X ha anunciado la implantación de una nueva señal para alertar de tramos de control de velocidad por medios aéreos "como helicóptero o dron".