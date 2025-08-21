Los precios de una atracción de feria que indignan a las redes: "Qué caro se ha puesto ir a Disney"

Si por algo se caracteriza el verano en España, es por el sinfín de fiestas patronales que tienen lugar en todos los municipios del territorio. De norte a sur de la Península, miles de españoles acuden a su pueblo de toda la vida para juntarse con amigos o familiares y poder disfrutar de unos días marcados en rojo en el calendario. Aunque el mes de agosto esté a punto de acabar, todavía quedan municipios que tienen mucho por celebrar.

La programación festiva de muchas localidades incluye la llegada de una feria con todo tipo de atracciones para disfrutar de las noches de verano. Los autos locos, las gomas saltarinas o la olla son algunas de las más demandas por el público. Sin embargo, al igual que la vivienda o los alimentos, la inflación también ha golpeado a este sector.

Esta es la razón por la que muchos feriantes se han visto obligados a subir los precios de los billetes. Sin embargo, a pesar de la subida, algunos optan por ofrecer distintas ofertas al público dependiendo del número de viajes que compren.

Un cartel viral en redes

Las redes sociales tienen un poder sobre el mensaje casi inaudito. En apenas minutos, un usuario puede ver cómo un mensaje que ha puesto consigue viralizarse y llegar a millones de usuarios. Esto es lo que ha vivido un usuario de X, antes Twitter, tras compartir un llamativo cartel.

Sergio Navarro subió el pasado 16 de agosto una imagen de los precios de una feria con el siguiente mensaje: "Parece una oferta". Si se presta atención al cartel, la ilusión por pagar menos desaparece rápidamente: "Pero... es la tabla del seis". De esta manera, un viaje con un precio de 6 euros, en vez de ser más barato si compras dos viajes, te viene a costar 12, 18 euros si son tres personas y así sucesivamente. Da igual la cantidad de ticket que compres, el precio final siempre va a ser de seis euros.

La publicación cuenta ya con más de un millón de visualizaciones en X, 2.000 compartidos y más de 75.000 likes. El post se ha llenado de todo tipo de comentarios. "¿Un viaje adónde? ¿A Bali con hotel todo incluido? Lo de las atracciones se está poniendo a un nivel que ya te sale más barato ir un fin de semana a PortAventura que una tarde en la feria con dos chiquillos", comenta un usuario.

Otros han tirado más de ironía: "Te ahorras el trabajo de multiplicar", "incluye tapa y pincho" o "es que no entendéis, eso es por la cantidad de niños que lleves, no hace falta que te escribas el cerebelo multiplicado, llevas tal número de niños lo miras y apagar lo justo así ni vueltas ni nada".