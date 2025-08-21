Prende fuego a un bar de Sevilla por no tener mayonesa y termina siendo el único herido grave por el incendio

Una cosa es ser de sangre caliente y otra muy diferente no aceptar un no por respuesta. Un caso extremo se vivió este pasado martes en un bar de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, cuando un hombre, de unos 50 años y natural de Córdoba, acudió a la cafetería Las Postas junto a su hijo y se pidió unas cervezas y un par de tapas. Una escena común que no hubiera tenido mayor trascendencia de no ser por la reacción del hombre una vez que el camarero les sirvió los montaditos.

Fue entonces cuando el varón preguntó si tenían mayonesa. Tras la primera negativa, el hombre no debió de quedar muy satisfecho, según publica La Voz del sur, y volvió a insistir, esta vez a una segunda camarera, que volvió a frustrar sus expectativas. La surrealista reacción fue de película.

El cliente se salió del establecimiento y se dirigió a una gasolinera situada a escasos metros. Allí compró una botella de litro y medio de gasolina y volvió a entrar en la citada cafetería. Ni corto ni perezoso, vertió el contenido sobre la barra, le prendió fuego y salió del local. Pocos segundos después, se produjo una fuerte explosión.

"Nos hemos librado de una desgracia"

Poco después de que se produjeran los hechos, sobre las 19 horas, la Guardia Civil acudió al lugar y, con la ayuda de una de las camareras, que siguió al agresor, lograron detener al hombre. Primero, eso sí, le llevaron a un centro de salud, donde le atendieron de las quemaduras del fuego que él mismo había provocado, informa Efe.

Una vez realizadas las curas de urgencia, el pirómano, única persona afectada, fue trasladada a las dependencias de la Guardia Civil, donde permanecerá hasta el viernes para pasar a disposición judicial. Se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas.

El establecimiento sufrió daños por valor de 7.000 euros, según afirmó José Antonio Caballero, dueño de la cafetería, a La Voz del Sur, aunque, subrayaba, "lo más importante" es que ningún cliente sufrió "daños importantes". Solo uno de los camareros sufrió quemaduras leves en una mano. "Entró tan normal y no hubo siquiera discusión, es que es increíble", relataba,

El propio local ha compartido el vídeo del suceso para que "este tipo de personas sean castigadas y estén fuera de nuestra sociedad de manera inmediata, y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos".

"Por suerte, ninguno de nosotros ni de nuestros clientes entre los que se encontraban niños pequeños y personas mayores ha sufrido daños importantes, solo cosas materiales que son reemplazables. Hoy nos hemos librado pero podría haber pasado una auténtica desgracia", concluían.