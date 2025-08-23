El millonario acuerdo prenupcial de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo que ahora tendrán que actualizar

Tras la pedida de mano del otro día por parte de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez, mucho se está hablando de su relación (como si ya se hablase poco de ellos desde antes). Algunos se preguntan cómo es su relación, cómo se conocieron, cómo compaginan sus agendas profesionales para pasar tiempo juntos y con los niños, cómo será la boda, cuándo será la boda... son muchas preguntas han surgido en torno a ellos.

Un cambio significante

Pero de lo que más se ha hablado últimamente es del tipo de relación que mantienen, y es que se les ve profundamente enamorados hasta el punto de que el astro portugués le ha preguntado a la hispano-argentina si quiere ser su mujer. Algo que nunca antes había hecho con sus anteriores parejas.

Georgina ya dijo en su docuserie que no le daba demasiada importancia al paso de ser pareja a convertirse en marido y mujer, y que tampoco sentía que eso les iba a cambiar en cuanto a pareja. Pero quieras que no, cuando encima eres Cristiano Ronaldo y Georgina, un poco sí que cambia.

Porque a ojos de la ley sí que es diferente, y en caso de que la cosa no funcionara (no estamos diciendo que eso vaya a pasar), hay ciertos temas que es mejor dejar bien acordados antes de nada.

Mucha pasta y propiedades

Eso mismo es lo que ha expuesto la revista portuguesa 'Guia TV', señalando que la pareja ya firmó un acuerdo prematrimonial allá por el año 2017, aunque ahora habría que actualizarlo para ajustarse a las nuevas condiciones. Como por ejemplo que ahora sí serán definitivamente marido y mujer, o que han tenido dos hijos en común (aunque ella cuida los cinco como si fueran suyos).

Siguiendo con la información de la revista, en caso de separación, Georgina cobraría 114 mil euros al mes (más de un millón al año), además de quedarse con la espectacular mansión que poseen ambos en La Finca, Madrid, valorada en más de cinco millones de euros. Nada mal.

Sin embargo, como señalan desde 'TardeAR, ese contrato prenupcial seguramente se renueve y la cantidad que debiera pagarle el futbolista a Gio en caso de separación sería todavía superior, aparte de añadir otros temas igual de importantes como qué sucedería con la custodia de los niños.

No sabemos si también estará expuesto en el nuevo acuerdo, pero no debemos olvidarnos del mega anillo XXL con el que el futbolista le ha pedido matrimonio a la empresaria, y ahí hay otros 5/6 millones importantes a tener en cuenta.

Estas cifras un tanto desorbitadas, al menos para nosotras, Cristiano con lo que gana seguramente no le parezca tan locura, estarían pensadas y diseñadas para que Georgina pueda seguir manteniendo un nivel de vida similar (teniendo en cuenta que ella obviamente también tiene sus ingresos) al igual que también los hijos, aunque muchos señalan que en ese supuesto caso los cinco hijos se quedarían con Cristiano Ronaldo.