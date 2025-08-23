En Directo
Última hora de los incendios en España | Jornada esperanzadora en la extinción y nuevos realojos
Ya han ardido 403.171 hectáreas en España, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales
J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González
Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.
Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.
David Jiménez
El antes y el después de los incendios
Al menos 325.000 hectáreas se han quemado en grandes incendios forestales en España en lo que va de año, y el 79% de esa superficie está concentrada entre las comunidades de Galicia y de Castilla y León, según la última actualización de la herramienta edu.forestry.es, elaborada con base en el Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS por sus siglas en inglés). Vea aquí todos los mapas.
Patricia Casteleiro
Milagro en la casa de Jesús
Oia pasó el jueves una noche toledana. Los vecinos que se lo pudieron permitir durmieron con un ojo abierto, atentos a lo que ocurría y, los que no, trabajaron junto a los medios de extinción a destajo. Otros se quedaron fuera de sus casas, con el corazón en un puño y la esperanza de que el incendio no les alcanzase. Conozca aquí la historia de Jesús.
Galicia sigue luchando contra la oleada de incendios forestales que arrasan varios puntos de la comunidad, la mayoría de ellos en la provincia de Ourense, que sigue en Situación 2, y mantiene activos siete focos que calcinan 79.110 hectáreas. Quince días atrás, el viernes 8 de agosto, empezaba el incendio registrado en la parroquia de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, un fuego que, tras la unión de varios focos (la última confluencia fue con el fuego de Vilariño de Conso), se ha convertido en uno de los mayores de la historia de Galicia desde que hay registros, al calcinar 19.000 hectáreas del Macizo central ourensano. Y que sigue activo a las puertas de un fin de semana que promete un alza de temperaturas.
La evolución favorable de los incendios en León permite el realojo de cinco poblaciones
La jornada de este viernes ha continuado con la tónica favorable de esta semana en las tareas de extinción de los incendios que asolan la provincia leonesa, lo que ha permitido el levantamiento del desalojo de cinco localidades: Igüeña, Colinas del Campo, Noceda de Cabrera, Saceda de Cabrera y Peñalba de Santiago. Los vecinos de estas localidades quedarán, de momento, en confinamiento urbano; un confinamiento que, por su parte, se ha levantado a los 54 vecinos de las poblaciones de Odollo y Santalavilla. La excepción al balance positivo de esta jornada ha sido el incendio Anllares del Sil, con un crecimiento significativo en las últimas horas que ha provocado el desalojo en la localidad de Argallo de Sil, pese a las continuas intervenciones de aviones y helicópteros que han realizado descargas de agua durante todo el día para frenar su avance.
Los incendios de Yeres (León) y Candelario (Salamanca) bajan a gravedad 0
El incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera, en la provincia de León, que se originó el pasado 9 de agosto por causas que se investigan, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 después de casi dos semanas activo y un centenar de medios movilizados. Por su parte, el incendio de Candelario (Salamanca), que llegó de Cáceres el pasado lunes, ha amanecido este viernes sin llama ni humo, después de que ayer se diera por estabilizado por la tarde, y también acaba de descender su nivel de gravedad a cero.
Evacuan Argayo del Sil (León) por el avance del incendio de Anllares
La pedanía de Argayo del Sil, perteneciente al municipio leonés de Páramo del Sil, ha tenido que ser desalojada esta tarde ante la cercanía del incendio forestal de Anllares, que sigue avanzando con rapidez, ha informado la alcaldesa, Alicia García. El frente del fuego ha mostrado un crecimiento significativo en las últimas horas, pese a las continuas intervenciones de aviones y helicópteros que realizan descargas de agua para frenar su avance. En la zona se encuentran desplegados efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos de Ponferrada. La alcaldesa de Páramo del Sil ha detallado que el fuego se encuentra a aproximadamente un kilómetro del núcleo urbano, separado únicamente por una franja de matorral bajo.
La UME sigue desplegada en ocho incendios en el noroeste peninsular a la espera de lluvias el fin de semana
La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada en ocho incendios en el noroeste peninsular antes del inicio de un fin de semana en el que se prevé la llegada de una dana, que dejará precipitaciones y un descenso de las temperaturas en estas zonas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho. En concreto, hay más de 1.400 militares en ataque directo desplegados; 2.000 en misiones de apoyo y relevo, y 450 medios (maquinaria, drones, etc) en los fuegos de Yeres, Oencia, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil (León); Porto (Zamora); Oímbra-Xinzo de Limia y Seadur-Larouco (Ourense); y Jarilla (Cáceres).
Mejoran los incendios en Zamora: el de Molezuelas en nivel cero y realojos en el de Porto
La situación de los incendios en la provincia de Zamora ha mejorado este viernes: por una parte, se han producido realojos de cinco poblaciones evacuadas por el fuego de Porto de Sanabria y, por otra, ha bajado a nivel cero en el Índice de Gravedad Potencial el incendio de Molezuelas de la Carballeda.
Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"
Calma, adrenalina y emoción absoluta. Es lo que se respira al entrar en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla, situado en La Granja. Tras once días de infierno, en los que la desesperación y la angustia se adueñaron del norte de Extremadura, los titanes que han combatido las llamas pueden, al fin, dar la noticia más esperada a los vecinos de más de trece localidades que han permanecido en vilo durante 240 horas: ya están a salvo.
Jornada esperanzadora en la extinción de los incendios forestales y nuevos realojos
La situación de los incendios forestales ha mejorado en las últimas horas y ha permitido el realojo de vecinos de pueblos afectados por los fuegos de Porto (Zamora) y Jarilla (Cáceres), donde ha desescalado la peligrosidad a nivel uno, por lo que el operativo pasa a ser controlado por medios extremeños. Pese a ello, la evolución favorable en la lucha contra el fuego se ha visto ensombrecida por la noticia de la muerte de un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) y ha muerto días después de ser hospitalizado, aunque la Junta de Castilla y León ha negado la vinculación de la muerte con la inhalación de humo del incendio. Tres brigadistas y un bombero heridos siguen ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave y otro evoluciona favorablemente. Hasta ahora, la ola de fuegos que sacude España ha arrasado más de 400.000 hectáreas, la mayor superficie quemada en lo que va de siglo en el país y la más grande registrada desde 1994, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés). Los datos del Gobierno indican que el fuego ha quemado ya, hasta el día 17 de agosto, 295.579 hectáreas de superficie forestal en España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido, desde principios del mes de junio, a un total de 41 personas por incendios forestales e investigan a otras 127.
