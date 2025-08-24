El bonito nombre aragonés que es igual que uno de los más famosos de Italia

Los nombres aragoneses no han dejado de estar de moda. Cada vez son más las personas que le rinden un homenaje a su tierra poniéndole un nombre 'made in Aragón' a su bebé. Las familias se han quitado el miedo a ponerle a su hijo un nombre exclusivo de su tierra. Una tendencia que se ha ido ampliando con el paso de los años provocando una resurrección de nombres que estaban en desuso o en serio peligro de extinción.

Los apodos aragoneses para algunos nombres como Francho, Chúan o Chesús han pasado ya a ser registrados en el Registro Civil como nombres mientras otros van naciendo de santos pirenaicos o leyendas del norte de la provincia de Huesca. Las escuelas oscenses acogieron por primera vez a 'Ibones', Anayet' o 'Jaras'. Una tendencia que triunfó en muy poco tiempo traspasando la frontera provincial asentándose rápidamente en Zaragoza y Teruel. Lugares donde hasta entonces llamarse Francho, Lizer o Iguázel era una completa 'rara avis'.

Aunque los nombres aragoneses se han puesto de moda, no pueden competir por ahora con los nombres más populares en España, que también triunfan en la comunidad. Durante los últimos años, Martín, Leo, Hugo, Lucía, Sofía o Julia han sido los nombres más elegidos por las familias tanto a nivel estatal como aragonés según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cabe recordar que la tendencia actual en toda España es la de poner un nombre corto que no supere las 5 letras.

Un nombre muy sonado en Italia

Uno de los nombres de origen aragonés más bonitos que se pueden escuchar en la actualidad es el de Pietro. Este nombre de tan solo seis letras y muy sonado en Italia lo tienen más de 800 personas en toda España (869) según los datos del INE.

El nombre de Pietro es uno de los más comunes en España y su traducción al español es Pedro. Esta denominación tiene una conexión muy significativa con la historia del Reino y la Corona de Aragón. Esta relación se debe a que varios de sus monarcas más importantes llevaron este nombre a lo largo de la Edad Media.

Pedro I de Aragón y Pamplona (1094-1104); Pedro II de Aragón, "el Católico" (1196-1213), uno de los reyes aragoneses más conocidos o Pedro III de Aragón, "el Grande" (1276-1285), hijo de Jaime I el Conquistador, son algunos de los ejemplos más conocidos. "Pedro" era un nombre de poder, tradición y legitimidad en la Corona de Aragón, lo que explica la estrecha relación histórica entre el nombre (y su variante italiana "Pietro") y la región.

Pietro también es uno de los nombres más comunes y utilizados en Italia. Es la transcripción literal del arameo "Kefa" que significa "piedra" o "roca", en latín petrus (Petra), su significado es "firme como la piedra".