Cabañuelas de Jorge Rey: este es el fenómeno que "nos va a invadir" a partir de este lunes en España

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 18 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas junto a la AEMET, Roberto Brasero o Mario Picazo, entre otros expertos, gracias a sus acertados pronósticos.

Tras unos días de calor extremo y temperaturas récord, la situación climática promete un cambio brusco en la mayor parte del territorio español, que acogerá tormentas durante la jornada de este domingo, 24 de agosto. Un temporal que ha activado las alertas por la llegada de una DANA.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una DANA irrumpirá en la Península desde el norte, dejando tormentas intensas, granizo y un descenso notable de las temperaturas en varias zonas del país. El fenómeno meteorológico procede de Francia, por lo que entrará inicialmente por los Pirineos. Por tanto, la llegada de esta DANA afectará principalmente a las regiones del norte y noreste peninsular, donde se esperan tormentas a partir del domingo por la tarde.

El aviso de Jorge Rey: lo que llega a partir del lunes

"Estos próximos días esperamos la llegada de inestabilidad a muchos puntos de España", anuncia Jorge Rey a través de su último vídeo de 'youtube', avanzando lo que le depara al territorio español durante la próxima semana: "A partir del lunes va a más, empieza a dejarnos tormentas, ahora sí ya más importantes en el sur de España. Por ejemplo, en Granada",

"El martes esa inestabilidad se centra con más importancia en áreas de Almería, de Murcia, incluso en áreas de la Comunidad Valenciana. También en el este de Castilla la Mancha y, poco a poco, va apareciendo más inestabiliadad en el Valle del Ebro, que irá a más a partir del martes 27 de agosto".

"El jueves la inestabilidad se reforzará en áreas de Cataluña, incluso de Aragón. Hablamos de tormentas, que la semana que viene nos van a invadir en muchos puntos, haciendo bajar los mercurios", prevé el joven meteorólogo. "Las temperaturas, efectivamente, irán descenciendo con la llegada de tormentas. Sin embargo, a pesar de todo ello, hablamos de un tiempo de verano agradable", asegura el 'youtuber'.