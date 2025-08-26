La felicidad se acaba: decae a partir de la mayoría de edad, pero vuelve a subir años más tarde

Kafka dijo una vez: “La felicidad tiene la virtud de suprimir la vejez”. Una interpretación de la vida en la que la edad no importa cuando eres feliz. Sin embargo, todo el tiempo que pasamos existiendo pensamos en el significado de la felicidad completa y la buscamos allá donde vamos. Esta persecución se ha extrapolado a la ciencia, que todos los años publica informes sobre “los países más felices del mundo” —aunque estos rankings suelen medirse por datos objetivos como el PIB per cápita o el nivel de corrupción y se alejan de la realidad—.

En una tentativa por descifrar las encrucijadas del estado de la felicidad, el National Bureau of Economic Research (NBER) ha analizado datos de 130 países con una cuestión presente: ¿cuándo somos más felices? Los patrones mostraron que la felicidad es casi irregular, y fluctúa con el paso del tiempo. La línea de este estado de ánimo varía según la etapa de nuestra vida, pero hay una edad concreta donde la felicidad toca fondo para las personas.

El equipo de NBER descubrió que hay una tendencia repetitiva en todas las regiones de su análisis: a partir de los 18 años, la felicidad subjetiva comienza a mermar. Esa transición a la vida adulta y a las responsabilidades que ella conlleva marcan el descenso de la dicha vivida durante la infancia y adolescencia.

La caída de la felicidad

La caída que comienza a partir de ese momento no es lineal ni permanente; es, más bien, fragmentada e inconstante debido a factores personales. Este primer tramo solo marca el comienzo de una evolución vital en forma de U, acompañado de emociones nuevas como la ansiedad o la incertidumbre. Pero la felicidad toca fondo en una edad concreta: a los 47 años. Los investigadores se dieron cuenta de que daba igual el país, los aspectos económicos o culturales; la etapa gris comienza en el periodo cercano a los 50, que coincide con la “crisis de la mediana edad”.

Los expertos destacan que esto no significa que la felicidad se acabe y no vuelva, sino que es un estado pasajero que puede aumentar o disminuir según la situación de cada persona. Esto ocurre como resultado de preocupaciones personales vinculadas con el trabajo, la familia o la búsqueda de uno mismo en una edad donde la mayoría se siente perdido.

A partir de los 50 —y a pesar de esa crisis de la que todo el mundo habla—, la felicidad comienza a aumentar. Quizá sea la indiferencia a la presión social y la reevaluación de prioridades lo que causa que esa felicidad comience a afianzarse en uno mismo, permitiendo que las personas valoren más las experiencias vitales.

El punto álgido de la felicidad

El estudio ha identificado los picos más altos a partir de los 70 años, cuando la felicidad parece alcanzar el punto álgido en el ciclo vital. El envejecimiento muestra no una etapa de pesimismo, sino más bien todo lo contrario; la vejez es el momento más feliz en la vida de los seres humanos. Asimismo, los investigadores nos muestran que la felicidad no se agota con la edad, sino que se transforma y se valora de manera diferente según el momento de la vida en el que se está.

Esto no es algo pesimista, sino algo completamente optimista: la vida no es un camino recto y aburrido, sino lleno de obstáculos que le dan sentido y nos hará llegar, finalmente, a una felicidad nunca antes experimentada.