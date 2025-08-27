Galicia y Cantabria apoyan la alianza contra el fuego propuesta por Asturias: "Ningún tipo de emergencias tiene fronteras"

Todo lo que sea colaborar para mejorar los resultados bienvenido sea. Los gobiernos de Galicia y Cantabria –en Castilla y León no ha sido posible obtener una valoración–, ambos en manos del PP, ven con buenos ojos la propuesta del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, de impulsar una especie de alianza del Noroeste para coordinarse y luchar en conjunto contras los incendios. Una idea que llega tras los fuegos de agosto que, como se ha visto, han saltado fronteras territoriales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo tiene claro: "No sé exactamente que tiene pensado el Presidente de Asturias, pero ya tenemos una relación muy intensa en muchas cosas y a mí hablar de estos temas no me parece mal". Rueda señala que le parece bien "todo lo que sea mejorar y cooperar" al ser fronterizos. "Tuvimos incendios que vinieron de otras comunidades autónomas, por tanto, toda coordinación está bien. Es una demostración más de que esto no es solo cuestión de un territorio concreto en el que se produce el incendio, es mucho más global. Por eso en Galicia pedíamos la implicación de todas las administraciones", añadió.

En Cantabria, Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, prefiere conocer en concreto el planteamiento de Barbón antes de pronunciarse. No obstante, recordó que la colaboración de Cantabria con el Principado y otras comunidades vecinas es constante y en otros asuntos. "Siempre trabajamos en colaboración con todas las instituciones, más con la comunidades autónomas, pero de forma más específica con las limítrofes porque compartimos muchas similitudes y necesidades: sanitarias, protección civil, hidráulicas o de residuos, por ejemplo", reseñó.

La importancia del trabajo conjunto

Urrutia se refirió a los protocolos de colaboración en diferentes ámbitos con Castilla y León, con Galicia que no es limítrofe o con País Vasco y Asturias "Ningún tipo de emergencias tiene fronteras, algo que hemos dejado claro en la necesidad de medidas transfronterizas en el dictamen de la preparación de Europa".

En la última oleada Cantabria se ha librado de virulentos fuegos que sí han sufrido Castilla y León, Galicia o Asturias. "Nuestra experiencia en estos incendios ha sido el trabajo conjunto con los efectivos de Castilla y León para prevenir la emergencia y que los incendios no afectarán a nuestra tierra". Y reiteró: "Nosotros siempre nos vamos a sentar con todos los que estén dispuestos a ser constructivos en esta materia y en todas aquellas que la unión de sinergias nos permita avanzar juntos en medidas tanto de prevención, anticipación , respuesta y atención de la emergencia".

