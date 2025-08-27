Un piloto de Iberia revela qué pasa si no usas el modo avión en pleno vuelo.

El ritual de todo viaje en avión siempre tiene un instante común, sucede cuando la azafata recuerda a los pasajeros que deben apagar sus dispositivos electrónicos o, al menos, activar el modo avión. Una función que desactiva prácticamente todas las funcionalidades que necesitan de conexión a internet o cobertura. Se trata de una orden que muchos cumplen casi de forma automática, aunque otros se pregunten qué pasaría si no lo hicieran.

Rafa San Julián, piloto de Iberia con más de 25 años en cabina, lo aclara sin rodeos. “Si no ponemos el móvil en modo avión, no se puede predecir si se producirán interferencias con ciertos equipos”, explicó en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

El mito del accidente catastrófico

Lo primero que deja claro es que el avión no se va a caer del cielo por culpa de un teléfono olvidado. No es el fin del mundo. El avión no se va a estrellar por un móvil encendido. Sin embargo, sí puede haber consecuencias molestas y, en determinados momentos, riesgos innecesarios pese a los avances en tecnología.

En el despegue y el aterrizaje, las fases más delicadas del vuelo, el piloto necesita mantener comunicaciones limpias y constantes con la torre de control. Si los móviles buscan desesperadamente conectarse a antenas terrestres, generan un zumbido que se cuela en los auriculares de la tripulación. Esa interferencia puede dificultar la recepción de coordenadas o instrucciones clave.

Tecnología avanzada, pero no invulnerable

El capitán reconoce que los aviones modernos están mucho más protegidos que los de hace décadas. Los sistemas de navegación y comunicación son menos vulnerables, pero la incertidumbre sigue presente. “La tecnología avanza muy rápidamente y no se puede predecir si habrá interferencias con los nuevos equipos”, asegura.

Por eso, como medida de seguridad, se mantiene la norma y los teléfonos deben ir en modo avión, para que no emitan con la potencia que tendrían sin ese ajuste. El modo avión desactiva redes móviles, Wi-Fi y Bluetooth, evitando cualquier intento del dispositivo de buscar señales y, de paso, ahorrando batería durante el trayecto.

El mensaje es claro: desactivar el modo avión no es un capricho ni una costumbre que se mantiene sin sentido. Es una medida preventiva que garantiza que la tripulación pueda trabajar sin interrupciones, especialmente en los momentos en los que cada segundo cuenta.