La DGT avisa sobre conducir durante una tormenta: "Si cae un rayo no toques nada, es una 'Jaula de Faraday'"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé tormentas en bastantes zonas de Aragón durante las próximas horas. Según informa la propia AEMET, se espera que este episodio meteorológico adverso deje fuertes lluvias, granizo grande y rachas muy fuertes de viento en todo Aragón. Las primeras tormentas se esperan a partir de la tarde de este viernes, pero el peor día será el sábado de acuerdo con la predicción.

Durante el verano suelen producirse numerosos desplazamientos a los pueblos, la montaña o la playa. Ante estas previsiones, si tienes pensado salir a la carretera, es fundamental que te asegures de que el vehículo en el que vas a viajar está a punto. La revista de la Dirección General de Tráfico incluye una serie de recomendaciones de EuroTaller impresindibles para un viaje seguro:

Revisar que las escobillas del limpiaparabrisas estén en perfecto estado. Si se circula bajo una tormenta intensa y el agua no se desaloja adecuadamente, la visibilidad se verá seriamente afectada. Las tormentas oscurecen el día así que es necesario hacer uso del sistema de iluminación del vehículo para no ponerse en peligro a uno mismo y al resto. Una visita rápida al taller es suficiente para asegurar que las luces están en buen estado. Con la lluvia el firme se moja y la adeherencia de las ruedas disminuye. Circular con los neumáticos desgastados hará que no responderán bien en una situación de bajo rozamiento.

Por lo general, las tormentas reducen la la visibilidad, es importante encender las luces y, de esta manera, hacernos ver. Además, con la carretera mojada es necesario aumentar la distancia de seguridad con el coche de delante para evitar colisiones.

En caso de frenada, cuidado con las largas ya que pueden hacer que el vehículo resbale. Lo recomendable es frenar poco a poco en lugar de pisar a fondo el pedal. Y, siempre que se pueda, lo más aconsejable ante una tormenta fuerte es buscar un lugar seguro en el que parar el vehículo y esperar a que remita la situación.

En resumen:

A veces, la cortina de agua que deja la lluvia es tan densa que los limpiaparabrisas no pueden despejar el cristal, por lo que se reduce de forma peligrosa la visibilidad. No se debe conducir si no hay visibilidad.

Encender los faros y las luces de emergencia . Al reducirse la visibilidad, esto nos ayudará a ser vistos por los otros conductores.

. Al reducirse la visibilidad, esto nos ayudará a ser vistos por los otros conductores. Reducir la velocidad de forma suave y no usar el freno con brusquedad para evitar el aguaplanin, es decir, que los neumáticos resbalen sobre las balsas de agua.

de forma suave y no usar el freno con brusquedad para evitar el aguaplanin, es decir, que los neumáticos resbalen sobre las balsas de agua. Aumentar la distancia de seguridad para reducir el riesgo de accidente por alcance o en cadena.

para reducir el riesgo de accidente por alcance o en cadena. Intentar apartarse de la circulación ya que la carretera se convierte en una pista de agua en la que los neumáticos pierden adherencia.

Ser conscientes de sujetar el volante con firmeza en caso de fuertes rachas de viento.

en caso de fuertes rachas de viento. El nivel del agua puede subir de forma súbita por lo que es recomensable no circular por carreteras cercanas a cursos de agua (arroyos, ríos, etc.).

En Aragón, no es poco frecuente que en las tormentas de verano el agua llegue acompañada de granizo. La caída de estas pequeñas (o a veces no tan pequeñas) piedras de hielo puede afectar a la conducción de manera importante por el mismo motivo que lo hace con el agua. "Conducir por una carretera llena de granizo hará que el coche pierda adherencia respecto al firme por lo que deberá controlar la velocidad y frenar con precaución, es decir, hacerlo lo más recto posible y evitar frenar en las curvas" piden desde la DGT.

También la visibilidad puede verse afectada durante una tormenta de granizo por lo que, una vez más, ver y hacerse ver es fundamental para no sufrir un accidente. Una diferencia más marcada con las trombas de agua es el ruido que hace el granizo al impactar contra el coche. En esta situación es tratar de ignorar el ruido e intentar no preocuparse para no perder la concentración.

Conducir con tormenta eléctrica

La primera consideración a tener en cuenta si la tormenta te pilla en el coche es ver si se trata de una tormenta eléctrica. De ser así, de estar conduciendo en medio de una tormenta con carga eléctrica, lo más recomendable es parar en un lugar seguro, como una vía de servicio, y esperar a que remita. Si no existe esta opción, lo mejor es seguir circulando con calma, ya que el asfalto mojado y la alta velocidad no son buena combinación.

Aún así, no hay motivos para ponerse nervioso porque "el coche es un lugar muy seguro para resguardase de los rayos", recuerdan desde la DGT. "Las ruedas de goma aislan el coche del suelo, por lo que la corriente no encontrará en el vehículo un lugar por el que alcanzar la tierra. Además, la carrocería del vehículo es conductora de la corriente eléctrica. En caso de ser alcanzada por un rayo, la carga eléctrica se distribuirá por toda la superficie metálica pero no conseguirá penetrar en el interior", afirman.

Si te alcanza un rayo yendo en el coche, la DGT es clara: "Si no se tocan las partes metálicas de la cabina, los pasajeros estarán perfectamente seguros. Es lo que se conoce como 'Jaula de Faraday'", que hace referencia al descubrimiento del físico Michael Faraday, quien demostró que el campo eléctrico dentro de una jaula metálica es nulo, incluso si hay cargas eléctricas afuera.

Eso sí, que los ocupantes estén a salvo no quiere decir que el vehículo no sufra daños. Lo más probable es que la electrónica del coche y la pintura en el lugar del impacto queden bastante afectados, apuntan desde la Dirección General de Tráfico en su revista.

En resumen: