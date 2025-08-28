‘Angi’, la docuserie de Netflix sobre un crimen "casi perfecto" vinculado con Zaragoza

En 2008, Ana María Páez fue asesinada en Barcelona a manos de su amiga y compañera de trabajo. Su cuerpo fue encontrado por las autoridades desnudo, con una bolsa en la cabeza, atado y con semen en boca y vagina. Los indicios marcaban un claro homicidio de índole sexual, pero no todo es lo que parece.

El crimen fue planeado dos años antes de que ocurriese. Contratación de seguros de vida de más de 800.000 euros, pólizas de crédito y robo de documentación, además de un enmascaramiento del homicidio; todo planeado al milímetro. Era, como muchos medios etiquetaron, un “crimen casi perfecto”.

Sin embargo, una serie de errores condenaron a María Ángeles Molina Fernández, alias Angi, a la perdición. Sin huellas ni ADN en el lugar de los hechos, la policía descartó la presencia de los dos hombres a los que pertenecían las muestras de semen. Tras una exhaustiva investigación, encontraron que el nombre de Ana Páez figuraba en préstamos bancarios por un valor mayor de 100.000 euros, y múltiples seguros de vida.

Las pruebas apuntaron a una suplantación de identidad que beneficiaba a una tercera persona: Angi. Con nóminas robadas y el DNI de su amiga, se presentó en diversos bancos de Barcelona que, sin comprobar la veracidad de su identidad, dieron el visto bueno a la firma de los documentos. Una serie de videos mostraban a la asesina cometiendo su atroz plan que terminaría con la vida de Ana Páez.

María Ángeles Molina, 'Angie', en el último día del juicio, el 28 de febrero del 2012. / Joan Puig

Todos los vestigios del crimen la delataban como presunta autora del asesinato de Ana Páez. Un jurado popular la declaró culpable de un delito de asesinato. La Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a 22 años de cárcel y el Tribunal Supremo redujo la pena hasta los 18 años de prisión por delitos de homicidio y falsedad documental.

El caso fue tan sonado que Carlos Agulló decidió dirigir una docuserie llamada "Angi: Crimen y Mentira". Este documental de capítulos cortos, actualmente, puede verse en Netflix. Su estreno, pensado principalmente para mayo de 2025, tuvo que cancelarse debido a una orden judicial pendiente. Finalmente, el 25 de julio de 2025 se lanzó en la plataforma. Consta de dos capítulos de menos de 40 minutos en los que se interpreta el crimen de Angi, protagonizada por Carolina Hoyos.

¿Qué vinculación tiene con Zaragoza?

Uno de los hilos que dejó colgando Angi fue su paso por la capital aragonesa. El mismo día de la obtención del esperma, se desplazó hasta Zaragoza como coartada para dejar constancia de que se encontraba fuera de Barcelona. Los peajes de la autopista que le llevaron a Zaragoza, según ella, para recoger las cenizas de su madre a pesar de que había fallecido un año antes, mostraban su estancia real en la ciudad zaragozana.

Pero eso no es lo único que une a la asesina con Zaragoza. Y es que Angie desciende de Maluenda, un municipio de menos de 1.000 habitantes perteneciente a la comarca Comunidad de Calatayud en el que su padre trabajaba como taxista. Allí pasó su infancia hasta que se mudó a las Islas Canarias, donde conoció a su marido, el cual falleció en 1996 tras la ingesta de ion fosfato. Aunque fue sospechosa por envenenamiento, el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tiraja archivó la causa en 2018.