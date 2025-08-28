Primera palabras de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera: "Nuestro vínculo familiar siempre estará"

Irene Rosales ha roto su silencio tras su separación de Kiko Rivera después de 9 años de matrimonio —11 de relación— y dos hijas en común, Ana (9), y Carlota (7). Mientras el hermano de Isa Pantoja emitió un comunicado confirmando su ruptura poco después de la publicación de la revista 'Semana' revelando en exclusiva la inesperada noticia, la sevillana ha esperado 24 horas para pronunciar sus primeras palabras sobre su decisión de poner punto y final a su historia de amor con el Dj.

Lo ha hecho por el mismo canal que su hasta ahora marido, a través de su cuenta de Instagram, con un escueto mensaje en el que sin entrar en detalles de los motivos que les han llevado a romper su matrimonio, ha dejado claro que lo más importante en estos complicados momentos son sus pequeñas.

"Buenos días, familia. Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separados" ha comenzado, confesando que "ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados".

"Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado" ha asegurado, dejando claro que "eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará", confirmando así que su separación ha sido cordial y continuarán siendo una familia a pesar de su separación.

Un comunicado que ha terminado poniendo el foco en sus hijas, su gran prioridad y preocupación tras su decisión de poner punto y final a su matrimonio: "Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre".

Comunicado de Irene Rosales a través de su cuenta de Instagram. / INSTAGRAM IRENE ROSALES

Se trata de las primeras palabras de Irene tras salir a la luz su separación, que según apuntan diferentes medios de comunicación se habría producido hace varios meses aunque la pareja habría continuado conviviendo bajo el mismo techo precisamente para que sus pequeñas se adaptasen poco a poco a la situación y el cambio en sus vidas no fuese tan drástico.

Y aunque se asegura que la decisión ha sido de mutuo acuerdo, que su relación es buena y que no ha habido terceras personas involucradas, cobran fuerza las informaciones que señalan que fue la influencer la que dio el paso de romper su matrimonio después de una convivencia que habría sido "insoportable" en el último año, en el que Irene se habría sentido muy sola por las prolongadas ausencias de Kiko y su negativa a cambiar su estilo de vida y centrarse en sí mismo y en cuidarse, como su mujer le pidió en numerosas ocasiones. Una dolorosa decisión que habría dejado devastada a la sevillana, que ha visto su separación como un fracaso después de haber luchado lo indecible por salvar su relación.