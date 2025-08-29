José Antonio Maldonado pone en alerta a España: "Llegan nuevas tormentas"

El tiempo otoñal ha irrumpido de sopetón en España tras la ola de calor más intensa desde que se tienen registros. Y así parece que va a continuar siendo, al menos durante varios días más, pese a que todavía estamos en verano.

El responsable es el paso de una vaguada, una corriente o "lengua" de aire frío en niveles altos de la atmósfera que desciende generando inestabilidad, posibles precipitaciones y temperaturas por debajo de lo habitual.

Este fenómeno ha sido el responsable de una caída en picado de las temperaturas desde mitad de semana y tormentas, con granizo de tamaño considerable incluido, en el arco mediterráneo y noreste peninsular.

El histórico meteorólogo José Antonio Maldonado ha avisado de que todavía no nos podemos despedir del frío: "La vaguada se desplazará hacia el Mediterráneo, lo que dará origen a nubosidad abundante y a chubascos tormentosos acompañados de granizo en el noreste peninsular y en Baleares", ha escrito en eltiempo.com. Las lluvias, aunque de "carácter débil", se podrían producir también en el tercio norte y Canarias.

Las temperaturas volverán a caer por la entrada de este aire polar, que afectará al tercio septentrional, mientras que en el sureste peninsular se registrarán máximas de 38 grados en Murcia y 37 grados en Alicante. Se volverán a dar, por tanto, las dos Españas térmicas. En Pirineos, este de Cataluña y Baleares podrían darse tormentas este viernes.

Nueva vaguada

La inestabilidad no terminará aquí. Maldonado alerta de la llegada de la entrada de una nueva vaguada este sábado que dejarán "abundantes nubes" en varias comunidades del norte peninsular y Baleares que generarán lluvias débiles o moderadas, aunque sin descartar "chubascos de escasa cuantía", explica el meteorólogo.

Así, agosto concluirá con inestabilidad también en Aragón y Cataluña, donde, se esperan tormentas fuertes, también con granizo, en el Pirineo, Cinco Villas, centro y sur de Huesca y la ribera del Ebro.