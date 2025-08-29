Ganaderos afectados por el incendio de Porto preparan un mapa de cortafuegos

Los ganaderos afectados por el incendio del Parque Natural del Lago de Sanabria trasladarán a la organización profesional Unión de Campesinos de Castilla y León un mapa con cortafuegos en los límites de sierras, además de limpieza de caminos y balsas de agua accesibles. El documento de trabajo a elaborar por parte del sector afectado se entregará de cara a la próxima reunión de la mesa de trabajo entre administración y organizaciones agrarias profesionales.

En esa mesa de trabajo habrá un representante directo de los ganaderos del parque natural, José Antonio Bruña, de Porto de Sanabria que “pone cara a los afectados” en palabras del secretario general de UCCL, Antonio Jesús González Palacín. El responsable de UCCL reiteró la importancia del apoyo y movilización de los directamente afectados para “defender lo vuestro” y que refrende el respaldo y la representatividad de la organización agraria de cara a la negociación con la administración.

Cerca de 30 afectados principalmente ganaderos, aunque también hubo profesionales del sector servicios, vecinos y propietarios, asistieron a la reunión el presidente provincial, Antonio Jesús Rodríguez, y Maruja Marcos Heras, representante de ganadería en la ejecutiva provincial.

Representantes de UCCL en la reunión con los ganaderos afectados por el incendio de Porto / Araceli Saavedra

Palacín subrayó que hay que dar voz a los afectados y que las ayudas lleguen “lo más rápido posible” y “de la manera más justa” a los afectados. Señaló el momento político, a seis meses de las elecciones autonómicas que “Mañueco no lo tiene claro, pero que van a tratar de apagar los daños con billetes”. Añadió la urgencia de “cambios” en la gestión “para que esto no vuelva a ocurrir”. “Esto es fruto del abandono y la mala planificación” del territorio. Anunció una negociación larga a medio y largo plazo, y la táctica de la Junta de Castilla y León “van a jugar a cansarnos y a que esto se vaya enfriando”.

En el debate se plantearon las necesidades como “la ordenación del territorio” y la modernización de la propiedad minifundista mediante “concentraciones parcelarias” y caminos de concentración de acceso para maquinaria, como en el caso que trasladaron desde Cobreros, representantes de la asociación que promueve el proceso. “Nos echan ahora la culpa y las fincas están irreconocibles” como denunciaron desde Cobreros, municipio parcialmente incluido en el parque y que esta vez ha salvado su término. Desde Barjacoba reclamaron un camino de salida a la sierra con un único acceso de entrada y salida por el valle “primero son los pueblos, luego las sierras y en tercer lugar el ganado”.

Denunciaron la gestión del parque “prefieren eso a tener limpio los caminos para que no suba la gente”. Denunciaron el abandono de caminos vecinales “que dejan perder y que no tengan acceso directo” en concreto un camino cerrado entre Vega de Tera y Vega de Conde. También denunciaron el estado de los ríos, como el Bibey que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y reclamaron medidas de contención con las lluvias y el arrastre de cenizas al río que matarán la fauna piscícola. Pidieron y propusieron desde UCCL agilizar la burocracia con “una declaración responsable” para desbrozar y limpiar, gestionar en una palabra, en aquellas zonas de uso ganadero. Denunciaron el retraso y desinterés de ir a revisar las zonas de desbroce, dentro de los planes silvopastorales aprobados en 2021-2021 y que prácticamente no se han ejecutado y tienen que estar finalizados en 2025. Cuestionaron el trabajo de determinadas empresas que no realizan desbroces adecuados para prevenir incendios. Criticaron que “se paguen 500 euros a los que se marcharon y a los que nos quedamos a hacer cortafuegos, ni las gracias”.

Propusieron un perímetro de 100 metros alrededor de los pueblos como cortafuegos. La realidad evidente en palabras de los vecinos “cualquier día arde un pueblo”. Pidieron además que la Junta tenga maquinaria, tractores y buldócer, para prevención y hacer frente a estas situaciones de emergencia. Y recordaron la realidad trasmitida desde hace siglos “los incendios de verano se apagan en invierno”. La práctica era ir quemando –o en su caso desbrozando- pequeñas superficies cuando termina la temporada de trashumancia en los pastos de la sierra. Subrayaron que “el mejor cortafuegos es la ganadería” que “ha caído en picado”. Desde UCCL constataron que todos los índices están en descenso en los espacios protegidos que gestiona la Junta de Castilla y León. El mejor bombero, la cabra.