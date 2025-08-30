Última hora de los incendios en España, en directo | Castilla y León amanece sin poblaciones evacuadas después de tres semanas de incendios

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León ha mostrado su alegría por la evolución de los fuegos que asolan las provincias de León y Zamora, con una evolución favorable de todos ellos, salvo el de la localidad leonesa de Fasgar, que es el más activo de los cinco incendios que mantienen el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.

En Galicia, la ola de incendios que azotan la comunidad desde hace dos semanas, parece que empieza a dar tregua.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Aumentan a un total de once los medios aéreos que trabajan en el incendio de Lubrín (Almería) l Plan Infoca ha elevado a un total de once los medios aéreos que trabajan, junto con los equipos de tierra, para combatir el fuego que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín (Almería). En concreto, a los dos aviones de carga en tierra ya incorporados a primera hora de este sábado, se sumaron un helicóptero ligero y dos semipesados. De igual modo, desde las 10.00 horas también están sobre la zona otros cuatro aviones de carga en tierra y uno de coordinación junto con otro helicóptero pesado.

El incendio de Lubrín (Almería) sigue activo en el noroeste y contenido en el resto El incendio forestal declarado la noche del jueves en Lubrín (Almería) continúa este sábado activo en situación operativa 1 del Plan Infoca, con la mayor parte de su perímetro contenido, salvo en la zona noroeste, que aún muestra actividad. Según ha informado el Infoca, pese a no poder emplear maquinaria pesada, la evolución durante la noche ha permitido contener la mayor parte del fuego.

La situación en León es "muy favorable" tras bajar a gravedad 0 los incendios de Anllares del Sil y Berlanga La situación en la provincia de León es "muy favorable" al finalizar la jornada de este viernes puesto que la mejora en la evolución del incendio de Fasgar-Colinas, que se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 ha permitido levantar el confinamiento de Igüeña y Colinas, mientras que pasan a incendios estabilizados los de Yeres, Anllares y a controlados los de Garaño y Berlanga del Bierzo. Así lo ha trasladado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del CECOPI de esta tarde, en las que ha resaltado que en este momento en la provincia únicamente queda en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el incendio de Fasgar-Colinas, que se mantiene en dicho nivel por precaución.

Fasgar (Bierzo) sigue activo, mientras el resto de fuegos mejoran El de Fasgar-Igüeña, en el Bierzo, donde esta tarde ha empezado a llover, es el único gran incendio de Castilla y León en una jornada marcada por las noticias positivas, con una bajada de nivel en varios fuegos de esta comunidad y sin siniestros forestales activos en Galicia y Asturias. Mientras, ya por la mañana, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, aseguró la mejora en la situación de los grandes incendios de Castilla y León, pero advirtió del peligro ahora en el sureste peninsular, en riesgo extremo, por una meteorología muy adversa. En Almería continúa activo un incendio de nivel 1 declarado en la noche de ayer. El Ministerio para la Transición Ecológica ha estimado este viernes en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en todo este año 2025 hasta el pasado día 24, la mayor parte este mes de agosto.

Portugal combate un incendio forestal cerca de la frontera con España, en Galicia, con más de 460 bomberos Más de 460 bomberos luchan este viernes contra un incendio en la localidad de Rebordelos, en el municipio de Vinhais, a unos 30 kilómetros de la frontera con Galicia (España), el único fuego activo que queda en Portugal tras la ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas. El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Elísio Pereira explicó en declaraciones a EFE que las llamas siguen activas pero que no está en peligro ninguna población. "Con la llegada de la noche puede haber algo de humedad y esperamos que las condiciones sean más favorables y que se pueda controlar el incendio durante la noche", agregó Pereira.

Extinguidos los incendios de Carballeda de Valdeorras, Vilardevós y Carballeda de Avia Los incendios de Carballeda de Valdeorras, uno de los originados en Vilardevós y el de Carballeda de Avia han sido extinguidos este viernes. Así lo ha comunicado la Consellería de Medo Rural en su último boletín informativo, con datos recabados hasta las 21.00 horas. El fuego de Carballeda de Valdeorras, originado en Casaio, finalmente afectóa a una superficie de 5.300 hectáreas, de las que 5.125 se corresponden con monte raso y las 175 restantes con arbolado. También se ha apagado el foco de Vilar de Cervos del municipio de Vilardevós, que afectó a una superficie de 2.418,71 hectáreas, de las que 1.457,48 se corresponden con monte raso y las 961,23 restantes con arbolado. Lo mismo ocurre con el incendio de Carballeda de Avia, originado en la parroquia de Beade, que finalmente afectó a unas 3.296,14 hectáreas, de las que 2.036 se corresponden con monte raso y las 1.260,14 restantes con arbolado. En el resto de focos no hay cambios, continúan bajo control.

Sigue activo el incendio de Lubrín (Almería), con 200 efectivos y 15 medios aéreos El incendio forestal declarado anoche en el municipio almeriense de Lubrín continúa activo en la tarde de este viernes, con un despliegue de casi 200 efectivos terrestres y 15 medios aéreos del Plan Infoca y del resto de servicios de emergencias. Según ha informado el Infoca, en la zona trabajan 6 Brigadas de Refuerzo Contra Incendios de la Junta de Andalucía, 15 grupos de bomberos forestales, 9 autobombas y distintos técnicos y agentes de medioambiente, apoyados por dos aviones anfibios pesados, dos ligeros, seis aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, dos helicópteros pesados, cuatro semipesados y uno ligero. El incendio, que se mantiene en situación operativa 1, se originó en la noche del jueves en el paraje del Barranco Muñoz y afecta a la Sierra de la Atalaya, donde la abundancia de matorral y las fuertes pendientes dificultan las labores de extinción.

El incendio de Porto (Zamora) que afecta a la zona de Sanabria estará estabilizado "entre esta noche y mañana" El incendio de Sanabria (Zamora) estará estabilizado "entre esta noche y mañana" ya que según se preveía en la jornada de este viernes se ha trabajado "bien" y se ha logrado controlar el único frente activo que aún existe, un foco entre las localidades de San Ciprián, en Zamora, y La Baña, en León. "Las maniobras dieron resultados y se pudo asegurar gran parte del frente". Así lo ha explicado el director técnico de extinción en la jornada del viernes, José Luis Gutiérrez, quien ha señalado que para la noche se espera una humedad del 100 por ciento que no permitirá usar fuego técnico para acabar de perimetrar la zona, pero sí el uso de maquinaria pesada en el frente activo que aún resiste. Con ella, y con personal de tierra, se acabará de controlar el incendio, que suma ya 16 días activo. El fuego ha pasado hoy de nivel 2 de peligrosidad a nivel 1.

CyL reduce a dos los incendios en IGR 2, con cinco en nivel 1, cuatro más de grado 0 y 17 ya controlados Castilla y León avanza poco a poco en la lucha contra la lucha contra los incendios, como así atestigua el hecho de que a esta hora la lista de los más graves esté integrada ya por tan solo dos, ambos en la provincia de León, mientras que otros cinco se encuentran en nivel 1, de los cuales tres se circunscriben también a la parte leonesa y los otros dos a las de Zamora y Palencia, así como otros cuatro de grado 0 y un total de dieciséis ya controlados, según la información facilitada por Inforcyl y recogida por Europa Press. Permanecen en el índice más grave en León los de Fasgar/Colinas del Campo de Martín Moro, ya que el de Porto (Zamora) ha bajado a nivel 1, situación en la que también se encuentran los La Baña, Llamas de Cabrera y Barniedo de la Reina, igualmente todos en la provincia de León, y el de Cardaño de Arriba, en Palencia.