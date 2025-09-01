La alerta de Jorge Rey: una inminente "masa de calor" llega a España
El joven aficionado a la meteorología ha avanzado el pronóstico del tiempo para las dos próximas semanas
El joven aficionado a la meteorología, Jorge Rey, ha avanzado en su canal de Youtube los pronósticos del tiempo en España para las dos próximas semanas y avanza que se acercan días movidos, en cuanto al tiempo se refiere.
Esta primera semana de septiembre estará marcada por una primera alma marcada por temperaturas agradables en la Península gracias a la llegada de una borrasca que se instalará en las Azores. Una ubicación que "en principio", dice Rey, no dejará demasiadas precipitaciones en España. Esta borrasca hará que sobre la Península circule viento del sur, propiciando un ascenso de las temperaturas. Se va a notar "claramente", dice el joven aficionado.
Vienen pues, días con una temperatura "muy agradable" con "cierto calor", donde los mercurios repuntarán en gran parte del país por encima de los 30 grados, incluso llegándose cerca de los 40 grados en el valle del Guadalquivir a mitad de esta primera semana de septiembre, según señala valiéndose de la aplicación Windy.
Llega la lluvia
La semana del 8 de septiembre cambiará el panorama. La borrasca tocará la Península trayendo las precipitaciones, primero a Cataluña y el norte durante los primeros días.
Será a partir del miércoles y jueves se generalizarán las lluvias, con tormentas en el sur, este y norte. En el gran parte de España lloverá y lo hará de manera considerable en zonas del este. Entre las zonas con mayores acumuladores estarán las provincias de Huesca y Teruel, según el avance de Rey.
