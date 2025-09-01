Las víctimas de la dana muestran su apoyo a la jueza del caso: "Que la dejen trabajar"

La Asociación de víctimas mortales de la dana 29 de octubre se ha concentrado a las puertas de los juzgados de la localidad valenciana de Catarroja para mostrar su apoyo a la jueza de la dana, en el primer día hábil de septiembre. Una concentración que la entidad justifica por los ataques que sufre la magistrada y las quejas contra ella presentadas por los dos investigados ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la instrucción que realiza sobre las 228 muertes del 29-O.

Cartel exhibido por los familiares de víctimas de la dana en su concentración para apoyar el trabajo de la jueza de Catarroja. / Laura Ballester

Pertrechados con folios donde se leía "Bienvenida a su casa, señoría", "Veritat i justicia per a les víctimes de la dana 29-Octubre" y "En memòria de les víctimes de la dana 29 d'octubre, dignitat", una docena de familiares directos de las víctimas se han concentrado en silencio, sólo roto por un aplauso final, en el parque frente de los juzgados, donde a partir de este mes seguirán compareciendo familiares de los 228 fallecidos. Y, previsiblemente a partir de octubre, comenzará el desfile del medio centenar de testigos de la gestión de la emergencia del 29 de octubre. Entre ellos, como ha informado Levante-EMV, los dos altos funcionarios del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia: Jorge Suárez y José Miguel Basset. También hay mucha expectativa ante la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Antes de todas estas comparecencias, las víctimas han querido tener voz propia y mostrar su apoyo al trabajo que realiza la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La presidenta de la Asociación de víctimas mortales de la dana 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha explicado a las puertas de los juzgados que querían agradecer a la magistrada "el trabajo que está realizando en la instrucción". De la jueza de la dana esperan, según Álvarez, "verdad y justicia". Las víctimas mortales de la dana aseguran sobre las críticas que está recibiendo la magistrada sobre la instrucción que "la dejen trabajar, como se deja trabajar a todos los jueces y juezas. Y si los familiares estamos dándole apoyo, ¿quienes son las acusaciones populares para intentar desviar la instrucción?".

Sí pueden entender que los abogados de las defensas hagan su trabajo y pueden deslizar críticas, pero no entienden las de las acusaciones populares que plantean trabas a las actuaciones de la magistrada. "Entiendo que un abogado contratado por una persona que sí que está investigada ponga todas las trabas, pero una acusación popular no, porque al final no son afectados para nada". Sobre la queja contra la magistrada que los dos investigados en la causa, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico, Emilio Argüeso, han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde la asociación de víctimas esperan que "no tenga ningún recorrido. Los abogados [de las defensas] están ahí para defender sus sus clientes y hacen todo lo posible para dilatar e intentar quitarse de encima a la jueza que es muy incómoda para ellos, es una una piedra en el zapato. No creo que tenga mucho recorrido. O eso esperamos".

La mayoría de las familias del partido judicial de Catarroja (que incluye los municipios del antiguo Camino Real de Madrid) ya han comparecido ante la magistrada, de la que la Asociación de víctimas mortales de la dana del 29 de octubre destacan "su predisposición y las ganas de entender. Es una persona que te atiende, que te escucha, [practica] una escucha activa y, sobre todo, se pone en tu piel. Y eso es importante para nosotros. Es muy importante. No es una sensación helada de que vas a [ser atendida por] un funcionario, un burócrata".

Además, la entidad también destaca de la instrucción de la dana que "ha facilitado mucha información" a los familiares que, de otra manera, "no las hubiéramos sabido". Y Rosa Álvarez destaca, sobre todo, que "los autos de la jueza son súper claros. Son muy entendibles y las familias lo que necesitan es eso: claridad y que no haya ninguna duda o malas interpretaciones. Y ya sé que hay gente o colectivos que no le gustan, pero a nuestra asociación sí que nos gusta y queremos que continúe por ahí".

Preguntados también sobre el funeral de Estado previsto para el próximo mes de octubre, en torno al primer aniversario de la trágica dana del 29 de octubre de 2024, desde la Asociación de víctimas mortales de la dana 29 de octubre aseguran que desde la entidad "no querríamos que acudiera" el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. "Aunque también sabemos que, por protocolo, ha de acudir. Ya sería una decisión personal que no acudiera. Nosotros le agradeceríamos y le pediríamos, que no, fuera, que demostrara la sensibilidad que no ha demostrado hasta el momento y no viniera. Pero si viene, sí le pediríamos que por favor, no sonriera y menos ese día".

