Atento si te hacen esta señal por la calle: podrías salvar a alguien de una agresión
La Policía Nacional ha compartido un vídeo en redes sociales
La Policía Nacional ha vuelto a hacer un gran uso de sus canales en redes sociales para alentar a la población de cómo deben actuar si una persona les hace el siguiente gesto por la calle. A la hora de pedir auxilio, cuando se está siendo agredido o bajo presión, lo normal para llamar la atención es comenzar a gritar y pedir ayuda en voz alta, pero, en los últimos días, se ha difundido un gesto silencioso y sencillo que cualquier persona puede hacer con la mano para pedir auxilio.
No hace falta ninguna palabra, funciona en segundos y lo pueden entender en cualquier parte del mundo. Solo hace falta un gesto discreto. Para hacerlo, solo hace falta doblar el pulgar (derecho o izquierdo) hacia la palma y cubrirlo con los demás dedos hasta formar un puño. Este gesto se conoce como "señal de ayuda" y se usa para pedir socorro de forma silenciosa en situaciones de riesgo. Este signo se suele utilizar en situaciones de maltrato o violencia de género.
Cómo se hace (y por qué funciona)
- Mano abierta con la palma hacia la cámara o la persona que te ve.
- Dobla el pulgar sobre la palma.
- Cierra los otros cuatro dedos por encima del pulgar, formando un puño.
- El movimiento es rápido, silencioso y discreto, útil en videollamadas, portales, ascensores, coches o espacios públicos donde la persona agresora puede estar cerca.
Cuándo usarla
- Si no es seguro hablar, escribir o pedir ayuda de otra forma.
- Si necesitas que alguien entienda que estás en peligro o bajo coacción y siga tus indicaciones (por ejemplo, que te escriba, que llame a emergencias, que te espere a salvo).
- En contextos de control (pareja, familiar, cuidador, captor) donde usar el teléfono pondría en riesgo.
Si alguien la hace: qué hacer
- Mantén la calma y no lo delates delante de la posible persona agresora.
- Contacta en privado (mensaje o nota) con una pregunta cerrada que se pueda responder “sí/no” sin levantar sospechas:
- “¿Quieres que llame al 112?”
- “¿Estás en peligro ahora?”
- “¿Puedo quedar contigo en un lugar seguro?”
- Si confirma peligro inmediato o pierdes contacto, llama al 112 e informa de lo que has visto, dónde estás y cualquier señal de riesgo.
- Si no hay peligro inmediato, acuerda un plan seguro: punto de encuentro, traslado con alguien de confianza, acompañamiento a denunciar o a servicios especializados.
- No improvises confrontaciones con la persona agresora: puede elevar el riesgo.
Difunde sin poner en riesgo
- Enséñala en entornos de confianza (familia, escuela, trabajo).
- Si compartes información en redes, evita detalles que delaten a quien la vaya a usar (lugares, horarios, rutinas).
Conocerla, reconocerla y saber cómo responder puede marcar la diferencia entre el peligro y la salida a tiempo.
