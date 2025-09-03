Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atento si te hacen esta señal por la calle: podrías salvar a alguien de una agresión

La Policía Nacional ha compartido un vídeo en redes sociales

Así es la señal de socorro del que habla la Policía Nacional

Así es la señal de socorro del que habla la Policía Nacional

Policía Nacional

Luis Alloza

La Policía Nacional ha vuelto a hacer un gran uso de sus canales en redes sociales para alentar a la población de cómo deben actuar si una persona les hace el siguiente gesto por la calle. A la hora de pedir auxilio, cuando se está siendo agredido o bajo presión, lo normal para llamar la atención es comenzar a gritar y pedir ayuda en voz alta, pero, en los últimos días, se ha difundido un gesto silencioso y sencillo que cualquier persona puede hacer con la mano para pedir auxilio.

No hace falta ninguna palabra, funciona en segundos y lo pueden entender en cualquier parte del mundo. Solo hace falta un gesto discreto. Para hacerlo, solo hace falta doblar el pulgar (derecho o izquierdo) hacia la palma y cubrirlo con los demás dedos hasta formar un puño. Este gesto se conoce como "señal de ayuda" y se usa para pedir socorro de forma silenciosa en situaciones de riesgo. Este signo se suele utilizar en situaciones de maltrato o violencia de género.

Cómo se hace (y por qué funciona)

  1. Mano abierta con la palma hacia la cámara o la persona que te ve.
  2. Dobla el pulgar sobre la palma.
  3. Cierra los otros cuatro dedos por encima del pulgar, formando un puño.
  4. El movimiento es rápido, silencioso y discreto, útil en videollamadas, portales, ascensores, coches o espacios públicos donde la persona agresora puede estar cerca.

Cuándo usarla

  • Si no es seguro hablar, escribir o pedir ayuda de otra forma.
  • Si necesitas que alguien entienda que estás en peligro o bajo coacción y siga tus indicaciones (por ejemplo, que te escriba, que llame a emergencias, que te espere a salvo).
  • En contextos de control (pareja, familiar, cuidador, captor) donde usar el teléfono pondría en riesgo.

Si alguien la hace: qué hacer

  1. Mantén la calma y no lo delates delante de la posible persona agresora.
  2. Contacta en privado (mensaje o nota) con una pregunta cerrada que se pueda responder “sí/no” sin levantar sospechas:
  • “¿Quieres que llame al 112?”
  • “¿Estás en peligro ahora?”
  • “¿Puedo quedar contigo en un lugar seguro?”
  1. Si confirma peligro inmediato o pierdes contacto, llama al 112 e informa de lo que has visto, dónde estás y cualquier señal de riesgo.
  2. Si no hay peligro inmediato, acuerda un plan seguro: punto de encuentro, traslado con alguien de confianza, acompañamiento a denunciar o a servicios especializados.
  3. No improvises confrontaciones con la persona agresora: puede elevar el riesgo.

Difunde sin poner en riesgo

  • Enséñala en entornos de confianza (familia, escuela, trabajo).
  • Si compartes información en redes, evita detalles que delaten a quien la vaya a usar (lugares, horarios, rutinas).

Conocerla, reconocerla y saber cómo responder puede marcar la diferencia entre el peligro y la salida a tiempo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents