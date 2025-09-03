Ya es oficial: a partir de 2030 no podrás ni vender ni alquilar tu vivienda si no cumples este requisito
Y en 2033 el requisito, marcado por la UE, subirá
P. T. García
Mucho ojo, porque a partir de 2030 no podrás ni vender ni alquilar tu vivienda si no cumples este importante requisito. Así lo advierte el agente inmobiliario Héctor Álvarez. ¿El motivo? La entrada en vigor de una nueva normativa de la UE, que impide vender o alquilar inmuebles con un certificado energético menor que la letra E.
Los datos en España
Según Andimac, asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, el 83% de las viviendas no alcanzan en la actualidad este requisito mínimo exigido por la comunidad europea.
"Pero esto no termina aquí, porque en 2033, tres años después, subirán ese requisito. Solo se podrán transmitir propiedades con certificado energético D o superior", avisa el agente inmobiliario. Y para el año 2040 se exigirá el certificado B.
¿Qué significa?
En un certificado energético, la letra "E" indica una eficiencia energética baja o muy baja, situándose en la parte baja de la escala que va de la A (mayor eficiencia) a la G (menor eficiencia). Esto significa que la vivienda consume más energía de la necesaria en comparación con otras de características similares, lo que se traduce en un mayor gasto económico y un mayor impacto medioambiental.
200 euros más al mes de gasto en energía
Los inmuebles cuya calificación es E, F y G, es decir, los menos eficientes, suelen consumir entre un 25% y un 50% más de energía que la media de las viviendas en España. Los que tienen una calificación media E consumen, según la OCU, unos 205 euros mensuales en energía.
En qué consiste un certificado de eficiencia energética
El Certificado de Eficiencia Energética tiene que ser tramitado por un técnico certificador cualificado (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico) con formación específica en certificación energética de edificios. El precio del Certificado Energético ronda los 125 euros, pero dependerá de factores como:
- La ubicación de la vivienda: normalmente más caro en ciudades más grandes.
- Superficie de la vivienda: cuanto mayor sea el inmueble, más tiempo llevará la inspección y mayor será su coste.
- Tipo de Inmueble: un piso suele ser más barato de certificar que una casa unifamiliar.
- Estado de la vivienda: si la vivienda tiene sistemas antiguos o es difícil de evaluar, el técnico podría incrementar el precio del servicio.
- Último día del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo: el Granada se entromete en el fichaje de Akouokou
- La intrahistoria del frustrado fichaje de Cárdenas por el Real Zaragoza: Presos de Presa
- Kodro, Andrada, Aguirregabiria y el reino de Aragón y de Indias por Akouokou
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- Así queda el Real Zaragoza tras el mercado de fichajes: una plantilla de 25 con dos por puesto y Saidu de parche
- El Real Zaragoza descarta acudir al mercado del paro
- Incendio Bakis: el turco se plantea denunciar al Vanspor
- La revuelta por el cierre de las Zonas Jóvenes en Zaragoza sube de tono y enfrenta al ayuntamiento y al Gobierno de España