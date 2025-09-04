Mario Picazo alerta sobre lo que viene en septiembre: danas y lluvias torrenciales en España al acecho

Arranca septiembre con temperaturas agradables en el conjunto de España con algunos puntos incluso varios grados por encima de lo habitual, rozando los 40 grados, en zonas de Andalucía. Todo ello combinado con una vaguada que traerá precipitaciones durante el fin de semana a zonas del norte y área mediterránea oriental con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en Tarragona y Castellón.

Será un primer aperitivo de lo que está por venir el resto del mes. El conocido meteorólogo Mario Picazo ha adelantado lo que parece que va a ser la dinámica de septiembre, primer mes del otoño climatológico. Y lo que ha pronosticado no le gustará a más de uno.

Una vez dejado atrás un verano marcado por los extremos, con un junio y un agosto muy caluroso y un julio bastante más fresco de lo habitual, septiembre volverá a ser caluroso, con entre 1 y 3 grados por encima de la media.

Cóctel explosivo

Al calor anómalo se le sumará otro factor que se arrastrará del verano y que hará un cóctel potencialmente explosivo: la temperatura del Mediterráneo está a más de 26 grados en prácticamente todos los puntos de medición, con Gibraltar como lugar más frío (19'8 grados) y Antalya (Turquía) como zona más cálida (29'8 grados). Estos valoreacrecientanan la posibilidad de lluvias torrenciales que podrían tocar tierra si se dan las condiciones necesarias.

Con todo, los expertos tranquilizan. Las lluvias son difíciles de predecir con mucho tiempo de antelación porque están determinadas por factores atmosféricos muy cambiantes.

En España, Picazo y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúan un exceso térmico moderado (+1 grado) en los archipiélagos y el centro y sur peninsular, mientras que en el norte y noroeste de Castilla y León las temperaturas serán más suaves y frescas.

Pero es la situación del Mediterráneo la que más preocupa, ya que con tanta energía y humedad, la combinación con aire frío en la atmósfera que descienda a capas bajas puede crear tormentas muy intensas, es decir, danas. De nuevo, la incertidumbre es máxima con este fenómeno, indican los expertos, y el margen de predicción es de horas.

Los pronósticos de los meteorólogos apuntan a que la primera quincena puede ser bastante húmeda en el norte del golfo de Valencia, norte de España y Canarias; mientras que en el resto será más seco, aunque podrían darse chubascos aislados y localmente fuertes.

Todavía es pronto para adelantar con fiabilidad qué pasará la segunda quincena de septiembre, pero los expertos avisan que cualquier aire frío situado correctamente podría desembocar en grandes precipitaciones. En cualquier caso, se trata solo de patrones generales.