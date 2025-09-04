Nueva fórmula contra la obesidad: en lugar de disminuir el apetito, activar proteínas que fomentan el gasto energético

Los fármacos Ozempic y Mounjaro están logrando resultados espectaculares frente a la diabetes y la obesidad reduciendo significativamente el apetito, lo que hace que las personas que se los inyectan coman mucho menos. Sin embargo, ¿es posible reducir significativamente el peso sin aminorar la ingesta de alimentos? Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) indica que, al menos en animales de laboratorio, sí es posible, lo que abre la puerta a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para combatir la obesidad.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', revela que la proteína neuritina 1, hasta ahora vinculada al sistema nervioso, también actúa en el tejido adiposo marrón, un tipo de grasa especializada en generar calor mediante un proceso llamado termogénesis, que consiste en la quema de energía para mantener la temperatura corporal, especialmente en condiciones de frío. En este contexto, la neuritina 1 actúa como un potente activador del gasto energético, promoviendo la actividad mitocondrial y estimulando los genes termogenéticos, lo que ayuda a reducir la grasa acumulada y a prevenir enfermedades metabólicas.

Los investigadores, liderados por los doctores Antonio Zorzano y Manuela Sánchez-Feutrie, han usado un vector viral -un virus modificado en el laboratorio para transportar material genético dentro de las células-- con el fin de provocar la activación de la proteína neuritina 1, pero únicamente en el tejido adiposo marrón. Y el resultado ha sido una activación sostenida del metabolismo, sin reducir la ingesta ni alterar la actividad física de los animales de laboratorio.

“Lo que hemos observado es que, al aumentar la expresión de neuritina específicamente en el tejido adiposo marrón, los animales consumen más energía, lo que impide la acumulación de grasa”, explica el doctor Zorzano, catedrático de la Universidad de Barcelona e investigador del CIBERDEM.

Las posibles terapias

Asimismo, la activación de esta proteína se traduce en menos ganancia de peso, más sensibilidad a la insulina -la hormona producida por el páncreas que ayuda a utilizar la glucosa para obtener energía, almacenarla o convertirla en grasa- y menos inflamación hepática, incluso en animales alimentados con dietas con exceso de calorías.

Por todo ello, la doctora Sánchez-Feutrie indica que "el hallazgo sugiere que la proteína neurotina 1 podría tener un gran valor terapéutico para tratar tanto la obesidad como las enfermedades asociadas, la diabetes tipo 2 o el hígado graso, mediante un mecanismo completamente distinto a los usados en la práctica clínica actual".

Además de este trabajo en modelos de animales, datos genéticos humanos confirman que la proteína se relaciona también con la predisposición a la obesidad que presentan algunas personas. Esta situación refuerza la relevancia del descubrimiento, más allá de la investigación realizada en el laboratorio. Ante ello, el equipo investigador está trabajando ya en el desarrollo de una terapia frente al exceso de peso en base a este hallazgo.

En la investigación, además de los científicos del IRB Barcelona, han trabajado instituciones internacionales como CNRS (Francia), el Karolinska Institutet (Suecia) y la Universidad de Houston (EEUU).

