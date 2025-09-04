Indonesia
La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces
EFE
La Policía indonesia dijo este jueves que el cadáver de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla de Lombok el 2 de julio, fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa de la isla indonesia, según informó en un comunicado.
El texto, divulgado por la comisaría de Lombok Occidental, subraya que, según los testimonios de los sospechosos de su asesinato, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días.
Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".
Su cadáver se halló seis días después, el sábado, 30 de agosto. La autopsia de Muñoz fue realizada este jueves en un hospital policial de Lombok, sin que se conozcan aún los resultados.
- Adiós a los helicópteros de la DGT: este es el motivo por el que ya no te vigilan (ni multan) desde el cielo
- Ryanair reduce las plazas en Zaragoza y eliminará tres de sus principales rutas
- Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza
- El exfutbolista Meho Kodro presenta a su hijo, nuevo jugador del Real Zaragoza: 'Kenan es un currante
- Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón
- ¿Qué días se iluminará el puente del Tercer Milenio de Zaragoza?
- ¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?
- ¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 contribuyentes ‘ricos’ si la economía va tan bien?