Lo que la psicología revela sobre el típico “amiga, date cuenta”
El motivo por el que resulta más fácil dar consejos que aplicarlos
Seguro que alguna vez te ha pasado ver clarísimo lo que tu amiga o amigo debería hacer con su pareja o su trabajo, pero cuando se trata de tu propia vida todo se vuelve confuso. Como si tuvieras una bola de cristal para ver los problemas ajenos, pero una venda en los ojos para los tuyos.
La escena es muy común y tiene hasta su propio lema, el típico "amiga, date cuenta". Alguien anima a alguien a dejar una relación dañina o un empleo que no le agrada, y aunque sabe que no le hace ningún bien, es incapaz de tomar la decisión. No se trata de falta de inteligencia o de voluntad: simplemente, cuando somos protagonistas, las emociones pesan mucho más.
Dar consejos: más fácil decirlo que hacerlo
Ver la vida de los demás desde fuera da ventaja porque no cargamos con el peso emocional que tiene la persona sobre la que opinamos. No sentimos miedo ni apego ni inseguridad, y eso nos permite razonar con más tranquilidad.
En psicología, a esto se le denomina ‘distanciamiento psicológico’ y también se relaciona con el ‘efecto actor-observador’. Desde fuera todo parece más simple porque analizamos los hechos sin el filtro de las emociones.
Un buen ejemplo es el cine de terror. Si ves una película de miedo desde el sillón de tu casa, resulta obvio que el personaje no debe subir por las escaleras. Sin embargo, inmerso en la tensión, él no piensa con claridad. En la vida real paso algo parecido. Nuestras emociones hacen que lo que resulta evidente para otros, para nosotros se vuelve un laberinto.
La tendencia al autoengaño
Por otra parte, existe la tendencia a justificarse a la hora de tomar decisiones que ni a nosotros mismos nos convencen. Solemos inventar explicaciones para no sentir que fallamos. Un mecanismo que se conoce como ‘disonancia cognitiva’.
Según la psicología, el cerebro odia las contradicciones entre lo que pensamos y lo que hacemos. Así que para evitar ese choque, fabrica argumentos que nos dejan tranquilos, como ‘mi pareja no me trata bien pero en el fondo me quiere’ o ‘mi jefe me explota, pero gracias a este trabajo pago mis facturas’.
Si fuera la historia de otra persona, enseguida notaríamos la incoherencia. Pero como se trata de nosotros, nuestra mente trata de proteger nuestro ego antes que enfrentarse a la cruda realidad. Otro factor que también infñluye la presión del entorno. El miedo a decepcionar a los demás pueden frenarnos a la hora de tomar decisiones que sabemos que son correctas.
¿Cómo seguir nuestros propios consejos?
Aunque no existe una fórmula mágica, existen algunas prácticas que nos pueden ayudar a seguir nuestros propios consejos:
- Practica la autocompasión: en vez de criticarte por no hacer nada, pregúntate qué necesitas para dar el siguiente paso.
- Haz el ejercicio del amigo: imagina que tu situación le ocurre a alguien que quieres mucho. ¿Qué le recomendarías?
- Escríbelo en tercera persona: redacta tu problema como si fuera de otra persona y luego dale un consejo. Al leerlo en voz alta, pueden surgir verdades que estabas esquivando.
- Date tiempo: no siempre estamos listos para abrir los ojos de golpe. A veces necesitamos tiempo o ese ‘amiga, date cuenta’ de alguien cercano que nos haga reaccionar.
Todos hemos estado en los dos lados: el de quien ve con claridad lo que otro no quiere reconocer y el de quien no puede ver lo que para los demás es cristalino. La próxima vez que des un consejo pregúntate si serías capaz de aplicártelo a ti mismo.
