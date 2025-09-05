La DGT advierte: cambios inminentes en las pegatinas de los coches ante las Zonas de Bajas Emisiones

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en las ciudades españolas de más de 50.000 ya es una realidad. Algunas ciudades como Madrid y Barcelona ya las tienen en marcha y otras como Zaragoza las van a incorporar en breves. Esta medida, que busca restringir el acceso a los vehículos más contaminantes al centro de las urbes para mejorar la calidad del aire y salud de los habitantes, supone para los conductores un quebradero de cabeza extra al tener que cumplir con una normativa extra aunque, dicho sea de paso, tiene una sencilla solución. Basta con solicitar la etiqueta medioambiental en una oficina de Correos y talleres autorizados aportando el DNI, permiso de circulación y la matrícula del vehículo.

En España el sistema que calcular qué etiqueta le corresponde a cada automóvil -0 Emisiones (azul), ECO (verde y azul), C (verde) y B (amarilla)- se diseñó en 2016 y desde entonces se ha mantenido sin cambios. Esta clasificación tiene fecha de caducidad.

La Dirección General de Tráfico (DGT), con su director al frente, Pere Navarro, han decidido implementar cambios para ajustar esta catalogación en base a las emisiones contaminantes de cada vehículo y su impacto al medioambiente.

Cambios inminentes

La explicación es sencilla. La incorporación de nuevas tecnologías y la modernización de las mismas permite calcular con mayor precisión cuánto contamina cada vehículo. Por ello, esto va a conducir a un inevitable cambio en las etiquetas que los coches deberán lucir en sus lunas. El cambio en las etiquetas se basa en el Procedimiento de Ensayo Armonizado Mundial para Vehículos Ligeros, conocido como WLTP.

De esta manera, los distintivos quedarán así:

0 Emisiones: coches eléctricos, de hidrógeno e híbridos enchufables con al menos 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica (antes era 40 kilómetros).

coches eléctricos, de hidrógeno e híbridos enchufables con al menos 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica (antes era 40 kilómetros). ECO: híbridos enchufables y no enchufables con menor autonomía, microhíbridos o híbridos ligeros, y coches de gas natural comprimido (GNC) o de gas licuado de petróleo (GLP) que sigan la normativa Euro 6d o superior.

híbridos enchufables y no enchufables con menor autonomía, microhíbridos o híbridos ligeros, y coches de gas natural comprimido (GNC) o de gas licuado de petróleo (GLP) que sigan la normativa Euro 6d o superior. C: turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan Euro 6d y diésel con Euro 6d-TEMP o Euro 6d.

turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan Euro 6d y diésel con Euro 6d-TEMP o Euro 6d. B: gasolina con Euro 4 a partir de 2006 y diésel con Euro 6 de 2014 (siempre y cuando no puedan alcanzar una categoría superior).

La medida entrará en vigor a lo largo del próximo año, aunque todavía no se conoce la fecha exacta. No se espera que sea en el primer tercio del 2026, ya que la DGT tiene que publicar primero la clasificación definitiva, algo que presumiblemente hará en el arranque del nuevo año.

Una vez que oficialice estos cambios, dejará un periodo de adaptación para dar un cierto margen a los conductores que necesiten modificar su etiqueta medioambiental. Ante cualquier duda, se puede consular qué distintivo necesita tu vehículo a través del buscador del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico.