Fuegos en España
Detenido un vecino de A Coruña como responsable de un incendio forestal en agosto
El fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro
EP
SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo, A Coruña, detuvo a un varón como responsable de un delito de incendio forestal ocurrido el 26 de agosto en el lugar de Cabanela, en Laxe.
Según ha informado el Instituto Armado, el fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro ya que el punto de inicio se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada.
A raíz de ello, la Guardia Civil comenzó una investigación para esclarecer el suceso e identificó, tras el análisis de la información recabado, al presunto autor del ilícito, que fue detenido.
- Novedades en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: a partir del 11 de septiembre estos vehículos deberán registrarse
- Trasladadas seis personas al hospital por un atropello múltiple en Zaragoza
- Vecinos y migrantes sin techo se manifestarán juntos para pedir soluciones ante el aumento del sinhogarismo en el Parque Bruil
- Mariona Ortiz abandona de manera inmediata la concentración del Casademont en Corea por problemas personales
- China impone aranceles del 20% al porcino aragonés, pero premia a una empresa de Huesca
- Sanidad aprueba el nuevo modelo de urgencias de tarde en Zaragoza
- Falta de docentes: Aragón ofrecerá desde este mes la posibilidad de impartir clase sin el máster de Profesorado
- Qué es Blackworks, la fiesta techno que llega a Zaragoza tras triunfar en medio mundo: fecha y compra de entradas