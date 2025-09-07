El 'encantador' nombre divino que se ha asentado en Zaragoza: solo tiene tres letras

Las familias afrontan durante el embarazo uno de los momentos más complicados e importantes de su futuro hijo: la elección del nombre. Tanto el padre como la madre ponen en común sus preferencias acerca de cómo quieren llamar a su bebé.

A veces, la pareja lo tiene muy claro y llegan a un acuerdo con facilidad mientras que otros recurren a la opinión externa de abuelos y amigos para intentar elegir un nombre que le guste a todo el mundo incluido al propio niño que está por nacer. Si al niño o niña no le gusta su propio nombre preferirá que sus amigos lo llamen por el apellido y toda su familia por un cariñoso apodo.

La gran mayoría de familias españolas que han tenido un hijo en los últimos diez años han elegido un nombre corto que no supera en ningún caso las cinco letras. Esto ha provocado que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) se repitan cada año con Hugo, Leo, Martín Lucía y Sofía como nombres favoritos en España.

Un bebé recién nacido en una imagen de archivo / PIXABAY

Además, la globalización y la inmigración también ha traído hasta nuestro país otros nombres que han triunfado en Francia, Italia o Estados Unidos. Consultando incluso la web del INE puedes conocer cuántas personas hay en España que se llamen de cualquier forma. La plataforma te indica cuántos hombres y mujeres hay con ese nombre y en qué ciudad del país viven.

Uno de los nombres más extraños que se ha asentado en Zaragoza en la última década tiene solamente tres letras y es origen divino. Además, se trata de un sustantivo que has escuchado toda la vida y tus padres te habrán echado la bronca muchas veces por cogerlas por la calle.

"Agradable o encantador"

El nombre femenino de Rama se escucha solamente en tres provincias de España: Bizkaia, Zaragoza y Barcelona. Este nombre es de origen sánscrito y significa "agradable" según todopapas, la página web especializada en nombres de bebés. Según los datos del INE, hay 129 mujeres en todo el país que se llamen Rama y tienen una media de edad de 25,5 años.

Para los desconocedores de la cultura hindú, Rama es una de las deidades más veneradas al ser la séptima encarnación del dios Vishnu y es la protagonista del Ramayana, una de las epopeyas más importantes de la India. Las familias que eligen este nombre traspasan a su hijo los valores de esta figura que son la virtud, la justicia y el deber, ya que es considerada un ejemplo de rectitud y honor.

Cabe recordar, que según la definición de la RAE es "cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la planta y en las cuales brotan por lo común las hojas, las flores y los frutos.