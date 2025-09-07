En Carballeda de Valdeorras
Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo
El viento está dificultando las labores de extinción
A. C.
El fuego continúa castigando Ourense, concretamente el área más afectada por la reciente ola de incendios que calcinó la provincia. El incendio declarado a primera hora de la tarde del sábado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, continúa activo y ya ha quemado más de 500 hectáreas, tal y como informa ha informado en su última actualización la Consellería de Medio Rural.
Para combatir las llamas se han movilizado, de forma acumulada, 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, además de 6 helicópteros y 4 aviones, pero las fuertes rachas de viento que se registran en la zona están dificultando los trabajos de extinción.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Trasladadas seis personas al hospital por un atropello múltiple en Zaragoza
- China impone aranceles del 20% al porcino aragonés, pero premia a una empresa de Huesca
- Consulta si eres uno de los pocos zaragozanos que no podrá entrar a la Zona de Bajas Emisiones
- El Real Zaragoza empata ante un fuerte Valladolid y sigue sin ganar (1-1)
- Novedades en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza: a partir del 11 de septiembre estos vehículos deberán registrarse
- Vive Latino, día uno: Zaragoza se apunta a la vida cañón
- ¿En qué consiste el Oroel Park anunciado por el Ayuntamiento de Jaca?
- Nueva fórmula contra la obesidad: en lugar de disminuir el apetito, activar proteínas que fomentan el gasto energético