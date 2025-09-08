Adiós a las Samba: Adidas impone estas zapatillas como la nueva tendencia estrella del otoño 2025

Las tendencias en zapatillas van variando en función de la temporada. El 'street style’ es quien marca los tiempos y el encargado de crear necesidades reales. El mundo de las ‘sneakers’ nos tiene obsesionadas por su comodidad, pero también por su versatilidad y el toque moderno y estiloso que este tipo de calzado aporta a nuestros outfits diarios. Son muchas las razones por las que caemos rendidas a los encantos de las zapatillas, pero este otoño vamos a tener claras nuestras preferencias y habrá concretamente un modelo de zapatilla que desbancará a todos los modelos anteriores.

Llega el otoño y, con este, una nueva necesidad en el mundo de las ‘sneakers’. Sabemos que esta temporada será protagonista el calzado plano, que vuelven las bailarinas en todas sus versiones y que, simplemente, en nuestros looks buscaremos la máxima comodidad en nuestros pies. La elección del calzado es clave, por eso este otoño vas a desear también hacerte con unas zapatillas todoterreno, que estén de moda y que peguen con absolutamente todos los looks más desenfadados.

Ahora bien, si rastreamos el ‘street style’ podremos confirmar que las zapatillas Adidas que serán tendencia nada tiene que ver con las Samba o las Gazelle. Estos dos modelos pasan a un segundo plano y en el mundo Adidas habrá muchos otros diseños que despuntarán en los próximos meses. ¿Entre ellos? Los modelos retro en tono marrón chocolate van a tener su momento de protagonismo este otoño, ya que este color viene pisando fuerte.

Las zapatillas ‘retro’ que te harán olvidar a las Samba

Sí, las zapatillas de moda aportarán el toque otoñal. Y en Adidas hay concretamente un modelo que estará de vuelta entre las ‘insiders’ y hará sombra a los modelos anteriores. Se trata del modelo Adidas SL72 OG. Un diseño que aterrizó en el mercado en 1972 y que presenta la misma silueta ligera que revolucionó el mundo del running. Este icono de los años 70 destaca por una suela para una pisada cómoda, el empeine de nailon transpirable, los refuerzos de ante y los detalles de piel aportan un toque retro al estilo de vida activo.

Zapatillas Adidas SL72 OG / Adidas

Este diseño vintage reinará las calles y será el calzado por excelencia de los looks desenfadados más expertos. Son comodísimas, nos ayudará a llevar mejor interminables días en las grandes ciudades y aportarán un rollo a nuestros looks cautivador. Viste todos tus looks de otoño con las zapatillas Adidas que arrasan en todas las tiendas.