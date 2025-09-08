El mejor sonido en tu televisor al instante: solo debes presionar este botón.

El sonido juega un papel fundamental en una película porque complementa la imagen, genera una atmósfera envolvente y sumerge al espectador en la historia. Sin embargo, muchas veces, al ver una película o serie de televisión en plataformas de streaming, suele ocurrir que los efectos especiales o la música están tan altos que cuesta entender lo que dicen los actores.

Esto sucede porque, en las mezclas de audio de las películas de cine, las voces no suelen estar en primer plano, y cuando se llevan a la televisión. En ningún caso se trata de un fallo en el televisor, sino de la forma en la que se produce el contenido audiovisual. Los sistemas de mezcla del cine buscan una experiencia inmersiva, donde los efectos y la música envuelvan al espectador. En el sofá de casa, si no se dispone de un buen home cinema, esto puede derivar en diálogos inaudibles.

La desconocida función de la Smart TV

Una opción para que esto no pase es subir más el volumen para escuchar mejor las voces pero el resto de sonidos retumba con más fuerza. También se pueden activar los subtítulos, lo que puede ocupar una parte importante de la imagen.

No obstante, la solución puede ser mucho más sencilla. Todas las Smart TV disponen en sus ajustes de una opción que permite dar más protagonismo a las voces y reducir el ruido de fondo. Su nombre varía según la marca del televisor. En las televisiones Samsung suele denominarse Amplicificador de Voz, mientras que los LG la incluyen como Clear Voice y Sony utiliza Voice Zoom. Otras marcas usan términos como Diálogo claro, Modo habla o Sound Clarity.

El objetivo es utilizar filtros digitales para reducir el volumen de efectos y música y realzar las frecuencias donde se encuentra el diálogo. No es como bajar el volumen, sino ajustar el balance para que el diálogo destaque de forma natural. De este modo, las conversaciones se escucharán con mayor claridad sin que tengas que subir y bajar el volumen constantemente, sin que el resto de sonido pierda claridad.

¿Dónde encontrarla?

Esta función suele estar poco visible en los menús lo que hace que muchas veces pase desapercibida. Según el fabricante, la ubicación cambia aunque lo habitual es que esté dentro del menú de audio o en la configuración de sonido.

Por suerte, algunos televisores tienen un acceso rápido que permite cambiar de modo estándar a Voces claras con un solo toque, pretando un botón específico del mando a distancia. Si no lo encuentras, consutal el manual del televisor o la web oficial del fabricante. También en internet puedes encontrar instrucciones de otros usuarios en foros especializados.