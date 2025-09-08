La sentencia del Tribunal Supremo que te 'devuelve' el día festivo si cae en sábado

La publicación del calendario laboral es uno de los momentos clave para que los trabajadores puedan planificar las escapadas del año aprovechando alguno de los puentes que conceda el azar de los festivos. En España hay 14 días festivos a lo largo de los 12 meses, distribuidos en nacionales, autonómicos y locales.

De todos ellos, hay 9 que son obligatorios para todas las comunidades (Año Nuevo, Viernes Santo, el Primero de Mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el Día de la Constitución, el Día de la Inmaculada y el día de Navidad), y solo admite variaciones si cae en domingo, como ocurre este año con el día del Pilar. Solo en ese supuesto los gobierno autonómicos pueden escoger entre pasarlo al lunes siguiente o reservarlo para otra fecha de interés.

Pero, ¿qué ocurre si el festivo cae en sábado, como el día de Todos los Santos este 2025? Si hablamos de calendario, la consecuencia es inapelable. Si tu jornada laboral discurre de lunes a viernes, ese día de asueto ha pasado a mejor vida. Al menos esa era la interpretación vigente. Hasta ahora.

Devolver el día o pagarlo

Esta lectura había quedado, judicialmente hablando, plasmada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que resolvía que Zara no estaba obligada a compensar a sus trabajadores con otro día si su festivo caía en sábado al considerar que ese día de descanso sí se había disfrutado. Sin embargo, el Tribunal Supremo le ha enmendado la plana y ha dado un paso para reforzar los derechos laborales de los trabajadores.

En una sentencia de este año, el Supremo ha reinterpretado estos supuestos que, dicho sea de paso, son frecuentes. Sin ir más lejos, este 2025 hay dos festivos nacionales que caen en sábado: el ya mencionado 1 de noviembre y el 6 de diciembre -Día de la Constitución-. Pero en 2026 volverá a darse esta situación con el 15 de agosto.

A ojos del Supremo, uno de los dos órganos judiciales en España con capacidad para crear jurisprudencia cuando se interpreta una ley en el mismo sentido en dos sentencias diferentes o más-, las empresas no deben considerar que el trabajador haya disfrutado de ese festivo porque se encuentra fuera de su jornada laboral. Las alternativas que tienen las empresas, dice el Supremo (sentencia nº 378/2025), es o conceder un día de descanso adicional o pagar ese festivo con "al menos" un 75% de recargo si no fuera posible disfrutarlo.

Esta interpretación va en la línea de su pronunciamiento en otra sentencia de 2024 (nº 997/2024 ) donde determinó que no podían coincidir los días de descanso con los días festivos. Esta línea argumental se basa en la injusticia que supondría para las personas afectadas el perder festivos respecto a otros trabajadores.

Pese a ello, esta sentencia no establecer todavía jurisprudencia, así que será el tribunal competente al que le caiga un caso similar el que tenga que analizar el caso de acuerdo a las circunstancias y convenio aplicable.