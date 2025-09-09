¿Aprobarías el examen de gramática y ortografía de la oposición de acceso a la Guardia Civil?

El pasado fin de semana se celebró en 20 sedes ubicadas en doce comunidades autónomas la oposición para convertirse en agente de la Guardia Civil a la que se presentaron más de 27.000 personas para tan solo 3.118 plazas. La prueba consistió en la realización de una serie de preguntas tipo test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía gramática y psicotécnicos.

Pocas horas más tarde del final de la prueba a la que se presentaron un total de 8.936 mujeres, varias academias especializadas en la preparación del examen para entrar en le Benemérita han dado a conocer a todo el mundo cuáles fueron las preguntas del examen.

Antes de la prueba de contenidos generales donde los aspirantes tienen que poner a prueba su conocimiento legal en 100 preguntas, están las pruebas de ortografía y gramática en las que solamente hay que señalar lo que está incorrecto en varias frases. Un test que cualquier persona con conocimientos básicos podría aprobar.

Estas son las preguntas que se tuvieron que responder en la prueba de ortografía del examen A y B aunque en distinto orden.

Los pajariyos comían y reboloteaban alborotados El no vió el traje que yo traje La justicia exoneró a ese hombre abyecto que cometió echos avominables El javalí husmeaba con el ocico entre los arbustos Desde la Antiguedad esisten estudios de historiografía y teología.

Estas son las preguntas que se tuvieron que responder en la prueba de gramática del examen A y B aunque en distinto orden.

Si lo hubieras hecho antes, te habría ido mejor No quiero que me se entienda mal Insistió que lo había hecho el Se han apropiado de su casa Ponte al lado mía Esa opción es la más mejor No le reprochaba lo que hizo, sino que no hubiese llamado para avisar Se atuvieron a su derecho a no declarar Alegrémonos por la buena noticia Tienes el documento impreso sobre tu mesa Ese trabajo supone un sobreesfuerzo para el personal Me en tristece lo que me estás contando Aun que llegues tardes, avísame, por favor ¿Quién te ha dicho eso? Cuantas más personas vengan mejor Anoche lleguemos a las diez No veo a esos chicos capaz de hacer ese trabajo Tengo un amigo cuya madre ha fallecido Por favor, digámosle la verdad a Juan Su padre no le regañó a pesar de que llegó muy tarde.

40 semanas de prácticas

Esta fase del proceso selectivo consta de cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), pruebas físicas, entrevista personal y examen médico. Antes de ello, se realiza una valoración de méritos aportados por cada aspirante, que se suman a los requisitos básicos para participar, entre los que se encuentran: tener entre 18 y 40 años, poseer la nacionalidad española, no tener antecedentes penales y contar, como mínimo, con el título de Educación Secundaria.

Los candidatos que obtengan una calificación suficiente en la prueba de conocimientos pasarán a las pruebas físicas, que incluyen: un circuito de coordinación y agilidad, una carrera de resistencia de dos kilómetros, una prueba de fuerza basada en un número mínimo de flexiones y una prueba de natación de 50 metros.

Quienes superen estas pruebas continuarán con una entrevista personal, destinada a valorar su idoneidad psicológica para el puesto, y posteriormente se someterán a un reconocimiento médico para comprobar su estado de salud y condición física.

Finalmente, los aspirantes que completen con éxito todo el proceso se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) o al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada en Valdemoro (Madrid), donde recibirán formación durante un curso académico, seguido de 40 semanas de prácticas en distintas unidades del Cuerpo.